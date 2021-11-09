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Россия действует на опережение: Минобороны объявило о создании С-550
09 ноября 2021, 21:45 • 170 • Политика
В России создается новая зенитная ракетная система С-550. В Минобороны рассказали об указе Путина о важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО.
Россия приступила к созданию новой зенитной ракетной системы С-550. Такой информацией поделились в пресс-службе Минобороны со ссылкой на совещание в Сочи с участием президента России Владимира Путина.
Речь идёт о новейшей системе противовоздушной и противоракетной обороны. В настоящий момент на вооружении войск России стоят системы С-400. Также ожидается, что в скором времени в армию начнут поступать дивизионы С-500.
- говорится в сообщении.
Какие-либо детали о новой системе не приводятся. Однако известно, что система С-500 способна сбивать спутники на низкой орбите, а также другие воздушные цели.
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