Россия действует на опережение: Минобороны объявило о создании С-550

В России создается новая зенитная ракетная система С-550. В Минобороны рассказали об указе Путина о важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО.

Россия приступила к созданию новой зенитной ракетной системы С-550. Такой информацией поделились в пресс-службе Минобороны со ссылкой на совещание в Сочи с участием президента России Владимира Путина.

Речь идёт о новейшей системе противовоздушной и противоракетной обороны. В настоящий момент на вооружении войск России стоят системы С-400. Также ожидается, что в скором времени в армию начнут поступать дивизионы С-500.

На совещаниях в Сочи, которые прошли 1-3 ноября, президент России Владимир Путин особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550,

- говорится в сообщении.

Какие-либо детали о новой системе не приводятся. Однако известно, что система С-500 способна сбивать спутники на низкой орбите, а также другие воздушные цели.