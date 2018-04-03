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Россия депортирует ополченца Донбасса на Украину

03 апреля 2018, 14:39  •  210 • В России

«Комсомолка» подробно писала о мытарствах участника обороны Славянска в России.

Николай Трегуб родился в 1989 году в Винницкой области, рос в интернате. В 2014-м воевал в Славянске, вышел из окружения. Попал в легендарную «Спарту» комбата Моторолы, был ранен в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию. На Украине в тюрьме сидит его брат – срок 9 лет, за «участие в незаконных вооруженных объединениях». Меньшие сроки бывшим ополченцам на Украине не дают. Говорят, брата просто перепутали с Колей – намеренно или случайно? В интернет-базе «врагов украинского народа» - «Миротворец» на Николая Трегуба собрано обширное досье. И базу эту используют на всех украинских погранпереходах. Именно через «Миротворец» украинские пограничники «пробивают» всех въезжающих – не проскочишь. И можно не сомневаться – Николай Трегуб получит на Украине по самому полному счету.

В России Николай не смог совладать с бюрократией, подавал документы на временное пребывание, их не принимали…Потом принимали, но он пропустил сроки легализации, пытался все исправить, но не получалось. И по законам РФ, его, конечно, должны депортировать из страны за множество нарушений миграционного законодательства.

Зимой, прямо из Реутовского суда, Николай Трегуб связался с общественниками, попросил помощи. Ему нашли адвоката. Подали аппеляцию. Удалось поднять информационную волну, с корреспондентом КП даже связывались «большие люди», просили контакты юристов занимающихся делом Трегуба, хотели как-то помочь. Но...

- Николая все-таки депортируют, - сообщил по телефону общественник, и политический беженец из Харькова Сергей Моисеев. Он позвонил мне, спустя 10 минут, после того, как Московский облсуд принял решение оставить в силе прошлое постановление о депортации Трегуба на Украину:

- Это же будет страшный скандал если его все-таки выдадут!

- Есть еще какие-то надежды?

- Мы все-таки смогли подать все документы Трегуба на получение статуса беженца.

- Их приняли?

-Да. Если прокуратура это учтет, Николая не выдадут, депортацию отменят.

- Что еще можно сделать?

Вопрос повис в воздухе. Мы говорили по телефону, и я не видел, но почувствовал, как Сергей безнадежно развел руками…

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