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Россия депортировала на Украину журналистку Елену Бойко

16 января 2019, 22:54  •  230 • В России

В 2015 году львовянка Елена Бойко была вынуждена уехать с Украины после угроз необандеровцев и спецслужб. Журналистка была известна своими «антимайданными» выступлениями. В России она стала активистом Комитета спасения Украины и «Партии русских Украины», принимала участие в сотне ток-шоу на центральных телеканалах, была, без сомнений «медийным лицом» украинской политэмиграции в России.

Но 10 декабря 2018-го ее задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства России и поместили в депортационный центр в подмосковном поселке Сахарово. Объективно, Елена Бойко нарушила все возможные миграционные нормы, и вообще, кажется не занималась своей легализацией в России. Когда на Украине против нее возбудили уголовные дела за «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственную измену», Бойко обратилась к России с просьбой об убежище. Второй раз, с той же просьбой, уже ожидая в Сахарово депортации, она обращалась через уполномоченного по правам человека. Но, просьбу так и не рассмотрели, возможно, из-за новогодних праздников.

Удивительное или странное равнодушие – за украинскую журналистку вступались на самом высоком уровне, начиная от омбудсмена Татьяны Москальковой и заканчивая директором МИА «Россия сегодня» известным телеведущим Дмитрием Киселевым. Москалькова заявила, что недопустимо выдавать человека в страну, где его жизни угрожает опасность, а Киселев был готов предоставить Бойко работу. Не помогло.

Вечером 15 января Елену Бойко забрали из депортационного центра судебные приставы. Со слов адвоката Елены, ее должны были отвезти на границу с ДНР, благо республика де-юре до сих пор считается территорией Украины. Но в реальности отвезли в Белгородскую область, поставили в паспорт штамп о запрете на въезд в РФ и вытолкали на «нейтралку» на погранпереходе «Нехотеевка». Там ее взяли под руки четверо украинских пограничников.

В интернете, у необандеровцев большая радость – сообщают, что теперь из изолятора в Харькове Бойко отправят в Львов, где сотрудники СБУ уже ждут ее с нетерпением.

«Комсомолка» попросила прокомментировать случившееся одного из заступников Елены Бойко – депутата Госдумы Сергея Шаргунова:

- Я до сих пор не получил ответа на свой депутатский запрос о судьбе Елены Бойко… Случившееся продемонстрировало лицемерие и тотальный цинизм многих и очень многих. Сейчас, когда Елену уже выдворили, начали сожалеть, я получил немало звонков от скажем так, высокопоставленных людей. Ситуация превратилась в абсурд, когда придется добиваться обмена Елены. Приходит информация, что она уже арестована. Я знаю обстоятельства этого дела.

Комментарий Сергея Шаргунова по Елене Бойко

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- В чем же они?

- Все произошло из-за бредового доноса. А у нас, если человека начали жевать, то не выплевывают до конца.

- Это разборки внутри украинской политической эмиграции?

- Да, я так понимаю, что в постукраинской среде много взаимной неприязни. Были люди, которым она не нравилась, я видел эти бредовые тексты и доносы. Исполнители, которым эти доносы легли на стол, приняли их к сведению. А никто же не хочет признавать свои ошибки. Если Елена и виновата в чем-то – это нужно было предъявить открыто. А пока мы видим рыдающую женщину, знакомую по телепередачам миллионам россиян, которую нагло, по хамски выкидывают из страны на расправу.

- Я помню нашу переписку в соцсетях о Елене Бойко, где ты вполне справедливо укорил меня: мол, сначала нужно остановить депортацию, а уж потом разбираться…

- Вот на днях в Крыму задержали агента СБУ. У нас не возникло никаких вопросов по этому поводу – следствие и суд будут разбираться. Но в данном случае, Елене Бойко никаких обвинений не было предъявлено.

- И все в этой некрасивой истории сплелось вместе... Самое страшное, что это может стать началом выдачи уже и ополченцев. Выдали-то «медийное лицо», и ничего?!

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