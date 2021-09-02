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Россия делает ставка на Дальний Восток: Путин сделал заявление

02 сентября 2021, 16:35  •  24 • Политика
Путин считает, что достижения по развитию Дальнего Востока надо приумножить Сегодня страна делает ставку на Дальневосточный регион.
Президент России Владимир Путин полагает, что власти всех уровней должны вести активную работу для развития Дальнего Востока. У региона колоссальный потенциал, который пока, к сожалению, не используют в полной мере.
Россия давно осваивает территории Дальнего Востока, подчеркнул Путин. И силами выдающихся путешественников, и сограждан, многих предков. Работа ведётся целенаправленно и осмысленно:
Дальневосточный регион имеет для России колоссальное значение в силу своего своего колоссального потенциала, - заверил президент.
Сегодня мы должны не только сохранить уже достигнутое, но и приумножить многократно, подчекрнул президент. И пример более эффективного развития есть, полагает Путин. Мы видим, как бурно растут экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
У России есть такая счастливая возможность, развивая эти территории, быть частью этого бурно развивающегося мира, - отметил президент.

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