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Россия даёт ЕСПЧ шанс принять участие "в поиске правды и справедливости" - МИД

30 августа 2021, 10:40  •  113 • Политика
В вопросе иска к Киеву Россия даёт ЕСПЧ шанс принять участие "в поиске правды и справедливости", подчеркнул замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в беседе с РИА Новости сообщил, что Москва надеется на поиск правды со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Речь, в том числе, идёт о разборе жалобы России на Украину. Это первая межгосударственная жалоба подобного толка, зарегистрированная в этом году ЕСПЧ. Россия призывает украинское правительство прекратить дискриминацию русскоязычного населения и дать возможность детям обучаться на родном языке. Кроме того, Россия призвала ЕСПЧ выдать властям Украины предписание по прекращению блокировки Северо-Крымского канала.
В ЕСПЧ полагают, что реальный риск нанеения ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека, отсутствует. Поэтому запрос должен быть отклонён. В то же время, Григорий Лукьянцев подчёркивает, что все перечисленные нашей стороной факты, задокументированы:
Мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, но, как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи – это правда и справедливость, - сказал дипломат.
Поэтому и теперь Россия надеется, что ЕСПЧ примет участие "в поиске правды и справедливости", подчеркнул спикер.

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