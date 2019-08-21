Россия даст ответ на угрозы со стороны США и НАТО. Шойгу сделал ультимативное заявление

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство примет меры из-за напряженной обстановки на западном направлении - речь идет об усилении военного присутствия НАТО в Восточной Европе, а также развертывании системы ПРО США в Румынии и Польше. Напомним, ранее с румынским коллегой переговоры проводил президент США Дональд Трамп, как раз на предмет размещения ракет.

Шойгу подчеркивает, комплекс мер необходим "для нейтрализации возникающих угроз". Помимо перечисленных аспектов, министр напомнил и о расширении военного сотрудничества НАТО со Швецией и Финляндией. Россия в данном случае придерживается известной линии: реакция последует зеркальная, для собственной же безопасности.

С заявлением министр выступил, открывая заседание коллегии Минобороны России. Сергей Шойгу добавил, говорить на коллегии будут о выполнении планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы в рамках майских указов. А также о поручениях министра по итогам сочинской серии совещаний.