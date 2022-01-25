Россия даст беженцам с Украины "временную защиту"? МВД предложило законопроект

В МВД предложили ввести "временную защиту" для ситуаций наподобие событий 2014 года. "Для ситуаций, подобных исходу граждан Украины в Россию в 2014 году", - уточнили в ведомстве.

На фоне ситуации вокруг Украины в России предложили ввести институт "временной защиты" для украинских беженцев. Соответствующий законопроект представили в МВД России.

Речь идёт о нагнетании Западом истерии вокруг "вторжения России на Украину". Информационная атака может спровоцировать волну беженцев с Украины в Россию. В этой связи в МВД предложили решение.

Ввести институт "временной защиты" для ситуаций, подобных исходу граждан Украины в Россию в 2014 году,

- говорится в законопроекте МВД.