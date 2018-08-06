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Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба

06 августа 2018, 13:09  •  252 • Война
На юго-западе Сирии у Дамаска было много трудностей. После быстрого успеха в восточной части провинции Даръа, где сначала удалось добиться быстрого разгрома отдельных групп боевиков, а затем капитуляции их более осторожных товарищей, наступил черед граничащей с Израилем территории.
Западная Даръа и Кунейтра еще с 2011 года контролировались оппозицией, а затем и Исламским государством*. Само по себе это обстоятельство никак не осложняло задачу Дамаска, куда труднее было справляться с другим фактором — с действиями Тель-Авива.
Израиль главной своей проблемой в Сирии давно обозначил иранское присутствие. И именно этим официальные лица объясняют регулярные атаки ЦАХАЛа на сирийские позиции. К самому же Башару Асаду особых претензий вроде бы нет, за исключением разве что его желания способствовать развитию персидских баз в Сирии. Приняв к сведению опасения Нетаньяху и его команды, Россия пообещала отодвинуть проиранские группировки от Голанских высот на 80 километров. Однако это никак не облегчило военную операцию Сирийской арабской армии и российских ВКС близ оккупированной части провинции Кунейтра.
Израиль совершил немало атак на позиции САА, обещал еще больше, угрожал Асаду и требовал немедленного и полного вывода иранских бойцов и Хезболлы из САР. Это тормозило разгром последнего оплота террористов на юго-западе страны, но в итоге Москве и Дамаску все же удалось довести дело до конца, понеся при этом минимально возможный в столь сложных обстоятельствах ущерб. Конечно, с Израилем у Дамаска будет еще немало трудностей, но пока удалось на время избежать обострений.
Однако за Тель-Авивом наступает очередь Анкары. Асад и все его люди намереваются в ближайшем будущем освободить провинцию Идлиб. Она граничит с Турцией, и именно последняя сейчас там всем заведует. Ее войска контролируют периметр оппозиционных владений. В отдельных районах, как сообщается, и вовсе функционируют турецкие администрации. А незадолго до того, как Дамаск стал стягивать основные силы ближе к северным оккупированным боевиками районам, Турция начала укреплять свои посты в Идлибе и даже отстраивать особо важные объекты в отдельных населенных пунктах.
Очевидно, что это может стать проблемой, которую надо решить так, чтобы ни одна из сторон, за исключением террористов, не оказалась в роли проигравшего. Судя по сообщениям различных иностранных СМИ, процесс решения уже начался. Его инициировала Россия. Она будто бы дала Турции срок в один месяц для того, чтобы разобраться с ситуацией в Идлибе. Если же Анкаре не удастся разобраться как следует, то все в Идлибе станут целями для Сирийской арабской армии и их российских союзников. При этом сами турки сейчас занимаются объединением местных сил на базе Сирийской арабской армии. По различным оценкам, консолидация оппозиционных групп может привести к созданию армии численностью в семьдесят тысяч человек.
Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что предвидя все возможные сложности, Эрдоган подстраховался. Будто бы его план по саммиту РФ, Турции, Франции и Германии стал своего рода страховкой от быстрого наступления сирийских военных на Идлиб.
— Россия и Турция ни за что не могут себе позволить слишком серьезных противоречий, иначе астанинский формат потерпит крах. Для всех он важен как альтернатива ставшему бессмысленным женевскому формату. Причем Россия и Турция выступали как основные инициаторы этих переговоров. В его (формата — авт.) рамках удалось добиться многого, а его исчезновение сделает все предыдущие достижения просто бессмысленными. То, что запланировано в Стамбуле на седьмое сентября (в этот день планируется провести саммит Турции, РФ, Германии и Франции — авт.), можно назвать продолжение и расширение астанинского формата.
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«СП»: — Как этот саммит может повлиять на ситуацию в Идлибе?
— Сейчас основной проблемой для Турции и для России в этой части Сирии остается проблема террористических формирований, в основном группировок, образовавшихся в результате распада Джебхат ан-Нусры**. Турция занимается этим вопросом уже некоторое время, но до конца его так и не удалось решить из-за наличия других проблем. Возможно, за этот месяц России и Турции удастся совместно ликвидировать влияние этих террористов в отельных районах Идлиба. Что же по поводу Сирийской свободной армии, то в ее рядах есть люди, выступающие за сближение с режимом. Это было продемонстрировано на примере Шаабаб ас-Сунна (формирование тесно связанное с Сирийской свободной армией, с недавних пор действует совместно с правительственными силами- авт.). Так что дипломатическое урегулирование существующего недопонимания возможно. Полагаю, что вряд ли Асад и Россия откажутся от такой возможности, если это сохранит много жизней. Скорее всего, между режимом и сирийской оппозицией в Идлибе будет достигнуто понимание, разумеется, сейчас для этого нужно посредничество Турции и России. Думаю, что после саммита, об этом как раз и будет объявлено.
Новости Сирии: Сотня военных полицейских вернулась в Россию из Сирии
* Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
** Джебхат ан-Нусра решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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