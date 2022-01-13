Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовик...
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве ...
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два фак...
Главная / Политика

Россия дала США время одуматься: Переговоры поставили на "стоп"

13 января 2022, 15:55  •  407 • Политика
Россия дала Соединённым Штатам время одуматься после первого раунда переговоров. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва пока не видит смысла в новой встрече.
По словам Рябкова, США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам предложений нашей страны по безопасности.
"Не вижу оснований организовать в ближайшее время новый раунд переговоров по гарантиям безопасности", - сказал он в интервью RTVI.
Рябков также отметил, что отказ США договариваться по ключевым вопросам безопасности ставит Россию в тупик. Он добавил, что "непробиваемость" НАТО по вопросу о нерасширении альянса вызывает тревогу.
Напомним, что ранее в Женеве по инициативе нашей страны прошли переговоры с США по гарантиям безопасности. Общение дипломатических миссий длилось около восьми часов. Москва требует, чтобы НАТО вернулось к позициям, которые альянс занимал в 1997 году. Она также требует предоставить гарантии, что западный военный блок будет держаться подальше от Средней Азии, Восточной Европы, Закавказья, Грузии и Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



407
Источник
Похожие новости
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим"
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на Украине
13 января 2022, 00:45
Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги
13 января 2022, 11:50
Минобороны России сообщило о новом шаге ОДКБ в Казахстане
13 января 2022, 04:15
Коротченко назвал три "главных хита" русской ПВО
13 января 2022, 08:20
"Даже такого цинизма не исключаю!": Климкин назвал пугающий его итог переговоров России и Запада
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим&...
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на У...
13 января 2022, 09:30
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
13 января 2022, 00:45
Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги
13 января 2022, 11:50
Минобороны России сообщило о новом шаге ОДКБ в Казахстане
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
09 января 2022, 16:50
Рабинович расшифровал сигнал НАТО для Украины: "Не просто послали"
09 января 2022, 03:25
Сатановский объяснил "дядям и тётям из США", какой русской угрозы следует бояться
09 января 2022, 11:00
Агата Кристи курит в сторонке. Корни заговора в Казахстане тянутся к семье Назарбаевых?
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
10 января 2022, 19:05
США выдвинули неприемлемые условия – МИД России
08 января 2022, 22:10
Плохой знак: На Майдане подняли флаг Казахстана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.