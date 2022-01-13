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Россия дала США время одуматься: Переговоры поставили на "стоп"
13 января 2022, 15:55 • 407 • Политика
Россия дала Соединённым Штатам время одуматься после первого раунда переговоров. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва пока не видит смысла в новой встрече.
По словам Рябкова, США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам предложений нашей страны по безопасности.
"Не вижу оснований организовать в ближайшее время новый раунд переговоров по гарантиям безопасности", - сказал он в интервью RTVI.
Рябков также отметил, что отказ США договариваться по ключевым вопросам безопасности ставит Россию в тупик. Он добавил, что "непробиваемость" НАТО по вопросу о нерасширении альянса вызывает тревогу.
Напомним, что ранее в Женеве по инициативе нашей страны прошли переговоры с США по гарантиям безопасности. Общение дипломатических миссий длилось около восьми часов. Москва требует, чтобы НАТО вернулось к позициям, которые альянс занимал в 1997 году. Она также требует предоставить гарантии, что западный военный блок будет держаться подальше от Средней Азии, Восточной Европы, Закавказья, Грузии и Украины.
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