Россия дала США время одуматься: Переговоры поставили на "стоп"

Россия дала Соединённым Штатам время одуматься после первого раунда переговоров. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва пока не видит смысла в новой встрече.

По словам Рябкова, США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам предложений нашей страны по безопасности.

"Не вижу оснований организовать в ближайшее время новый раунд переговоров по гарантиям безопасности", - сказал он в интервью RTVI.

Рябков также отметил, что отказ США договариваться по ключевым вопросам безопасности ставит Россию в тупик. Он добавил, что "непробиваемость" НАТО по вопросу о нерасширении альянса вызывает тревогу.

Напомним, что ранее в Женеве по инициативе нашей страны прошли переговоры с США по гарантиям безопасности. Общение дипломатических миссий длилось около восьми часов. Москва требует, чтобы НАТО вернулось к позициям, которые альянс занимал в 1997 году. Она также требует предоставить гарантии, что западный военный блок будет держаться подальше от Средней Азии, Восточной Европы, Закавказья, Грузии и Украины.