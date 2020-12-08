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Россия дала США "пищу для размышлений": Рябков раскрыл предложения по новому договору об оружии
08 декабря 2020, 16:55 • 12 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что Москва передала Вашингтону пару неофициальных документов, которые могут в будущем стать основой для новых договоров в области сдерживания вооружений. По словам Рябкова, это, говоря дипломатически, "пища для размышлений".
"Один документ, достаточно объёмный, это так называемые рамки будущего контроля над вооружениями, где мы изложили те элементы текущей повестки дня, которые необходимо будет отрабатывать в дальнейшем для того, чтобы повысить шансы на выход на договорённость. При этом мы сказали, что то, как такие договорённости могут быть оформлены, - вопрос для обсуждения", - рассказал Рябков. Слова дипломата привёл ТАСС.
Как объяснил Рябков, будущий договор может быть этакой смесью, набором как юридических обязательств, так и политических. Это что касается первого документа.
Но есть ещё и второй. Это вариант договорённости, которую могут заключить Вашингтон и Москва. Проект договора касается продления действующего ДСНВ.
Таким образом, пояснил дипломат, Россия показала США, что со своей стороны готова без каких-либо дополнительных условий продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, его ещё называют СНВ-3. Первый же документ явно показывает видение Москвы, куда дальше могут двигаться страны, в каком направлении может развиваться их дипломатическое взаимодействие, а также как это может происходить.
Рябков подчеркнул, что готовых вариантов договоров Москва не передавала. Что касается контактов с командой Байдена, то официальная Москва до объявления результатов президентских выборов в США считает такие контакты преждевременными. Спешить Москве некуда, подчеркнул замглавы МИД России.
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