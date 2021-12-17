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Россия дала симметричный ответ на августовские санкции: Под удар попали 7 граждан Британии
17 декабря 2021, 21:40 • 70 • Политика
Россия запретила въезд семи гражданам Британии в ответ на августовские санкции. Наказаны британские граждане, плотно вовлечённые в антироссийскую деятельность.
Власти России ответили на санкции Великобритании, которые введены в августе этого года. Москва приняла симметричные меры в отношении Лондона, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о британских санкциях против семи граждан России. В ответ на это Москва ввела аналогичные санкции в отношении семи граждан Великобритании, плотно вовлечённых в антироссийскую деятельность.
- уточнила Мария Захарова.
Она добавила, что санкции введены в ответ на недружественные действия Великобритании на основе принципа взаимности.
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