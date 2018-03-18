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Россия дала ответ на политическое хамство Лондона

18 марта 2018, 00:24  •  181 • В мире
23 британских дипломата объявлены persona non grata и в недельный срок покинут Москву
В ответ на провокационные действия британской стороны Министерство иностранных дел РФ 17 марта передало послу Великобритании в Москве ноту, в которой 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании объявляются persona non grata и высылаются в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. В связи с неурегулированностью статуса Британского совета в РФ прекращается также и его деятельность.
Британская сторона предупреждена, что, в случае если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании отреагировали быстро. Видимо, получив информацию о вызове своего посла в МИД РФ, в Лондоне были готовы к принятию Москвой ответных мер. В заявлении пресс-секретаря Форин Офиса говорится, что Совет национальной безопасности Великобритании соберётся в начале будущей недели, чтобы рассмотреть последующие шаги. Вместе с тем в МИД Великобритании утверждают, что в разрыве диалога между нашими странами в Лондоне не заинтересованы.
The Independent назвала решение Москвы «мерами возмездия», напомнив, что Россия объявила об ответных шагах через четыре дня после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. В дополнение Мэй угрожала усилением санкций в отношении России и заявила о намерении работать против «подозрительных» российских денег в Великобритании.
The Associated Press не исключает дальнейшую эскалацию конфликта. Обращается внимание на предстоящую в Брюсселе 19 марта встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения «последующих шагов». АР утверждает, что некоторые страны требуют бойкота предстоящего чемпионата мира в России, а премьер-министр Великобритании «ищет глобальную коалицию стран для наказания Москвы».
Заявляя, что меры, которые приняла Россия, являются более жёсткими, чем действия Великобритании, The Associated Press цитирует первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, который отметил, что Москва пошла на такой шаг из-за «политического хамства» Лондона.
По материалам СМИ
Фото: guardian.ng

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