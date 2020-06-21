Россия, Чёрное море и военная стратегия Румынии

Об участии Бухареста в милитаризации Черноморского региона

В новой Национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы подтверждён курс на укрепление обороноспособности Европейского союза, содействие стратегическому партнёрству ЕС – США, а Чёрное море определено как «зона максимального стратегического интереса».

В качестве дипломатического инструментария для наращивания румынского влияния на восточном фланге НАТО в Стратегии предлагается использовать выдвинутые ранее инициативы и созданные структуры – «Восточное партнёрство», Бухарестская «девятка» и проект «Троеморье» при активизации военного сотрудничества между тремя странами-членами НАТО – Румынией, Польшей и Турцией.

Россия характеризуется в Национальной стратегии обороны Румынии как враждебное государство, предпринимающее «гибридные действия по милитаризации Черноморского региона» и подрыву основ региональной безопасности и международного либерального порядка. В качестве угроз национальной безопасности Румынии указаны создание Россией системы баланса сил, ограничивающей боевые возможности НАТО в регионе, и развитие сотрудничества с Республикой Молдова.

Как известно, программа «Восточное партнёрство» (запущена в 2009 г.) нацелена на отрыв шести постсоветских республик (Украина, Молдавия, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Армения) от процессов интеграции на евразийском пространстве.

Бухарестская «девятка» (Румыния, Болгария, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония) появилась при содействии Вашингтона в 2015 году, её цель – отгородить Балканы от России, не допустить появления геополитической оси Белград – Москва. Поэтому в Национальной стратегии обороны Румынии одним из векторов румынской военной политики наряду с Россией указаны Западные Балканы. Бухарест поддерживает вступление Сербии, Черногории, Албании, Северной Македонии в Евросоюз, дабы не допустить появления на Балканах независимого центра силы, каковым может стать Сербия при поддержке России.

Троеморье

Проект «Троеморье», инициированный Польшей и Соединёнными Штатами в 2016 г., направлен на создание некого подобия антироссийского кордона из двенадцати стран-членов ЕС, расположенных между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями. С самого начала этот проект активно поддерживался Румынией.

Выбор Бухарестом геополитических партнёров не случаен. Турция нужна румынским стратегам для оказания давления на Россию по обоим флангам Черноморского региона. Перспективу появления к 2023 году канала «Стамбул» румыны тоже учитывают. Канал должен, минуя Босфор, соединить Чёрное море с Мраморным и, следовательно, со Средиземным. Это приведёт к пересмотру конвенции Монтрё 1936 года, которая ограничивает класс, тоннаж и сроки присутствия военных судов нечерноморских государств в проливе Босфор при их прохождении из Чёрного моря в Средиземное. Анкара сможет по своему усмотрению регулировать проход иностранных военных кораблей через новый канал без привязки к конвенции Монтрё. Румынии, выступающей за усиление военного присутствия США и НАТО в Черноморском регионе, это на руку. Западные эксперты прямо называют конвенцию Монтрё главным фактором, ограничивающим влияние НАТО в бассейне Чёрного моря. Один из способов расширить это влияние – способствовать военному союзу Румынии и Болгарии под контролем Вашингтона с наращиванием огневых средств (системы ПВО, береговой артиллерии) вдоль Черноморского побережья этих стран.

Ранее Бухарест официально обращался к Анкаре с предложением поддержать идею размещения в Черноморском регионе постоянной базы НАТО, но получил отказ из-за нежелания Анкары портить отношения с Москвой. В Бухаресте надеются, однако, что Турцию можно будет уговорить в будущем.

Фото: НАТО

Сейчас Анкара блокирует план НАТО по безопасности для Польши и Прибалтики, требуя взамен признать террористическими Рабочую партию Курдистана и курдскую Партию демократического единства. Бухарест пока занимает в этом вопросе выжидающую позицию.

Ключевым союзником Румынии является Польша. Обе страны координируют закупки американских вооружений (истребителей F-16 и артиллерийских систем, при этом Румыния тратит на них больше всех в Восточной Европе – 33% военного бюджета), модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры между Балтийским и Чёрным морем (трасса Via Carpathia). И Варшава, и Бухарест намерены увеличить свои военные расходы до 2,2% ВВП.

Румынский контингент входит в состав батальонной группы НАТО на северо-востоке Польши, польский контингент дислоцируется на юго-востоке Румынии на базе Крайова (Craiova). Румыния и Польша активизируют также военные контакты с Болгарией и странами Прибалтики с целью создать пространство непрерывного геостратегического контроля НАТО от Балкан до западных границ Евразийского союза.

Фото: universul.net

Примечательно, что в румынском документе упоминается также Кавказ как одно из нестабильных внешнеполитических направлений. Бухарест рассчитывает вложить свою лепту в укрепление конструируемой Соединёнными Штатами антироссийской балто-черноморской дуги от Финского залива до Кавказа.