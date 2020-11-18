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"Россия что – бомж?" - Прилепин высказался о "потерянных" союзных странах

18 ноября 2020, 11:05  •  175 • Политика
Захар Прилепин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Писатель предложил вспомнить о ценности многовековой истории нашей Родины
Захар Прилепин весьма эмоционально высказался по поводу расхожего мнения о том, что российское государство "растеряло" своих ближайших друзей-соседей. Политический деятель отметил, что большой вопрос, кто кого здесь потерял.
Речь идет об "отдалении" от нашей страны Армении, Грузии, Белоруссии, Азербайджана, Украины, Молдавии, Казахстана и других государств, которые ранее входили в состав Советского Союза. В первую очередь, писатель указал на то, что тему охлаждения отношений с союзниками нередко тиражируют люди, которые в 90-е разваливали СССР и являются прямыми участниками губительных для нашей страны процессов.
Кроме того, Прилепина раздражает сама формулировка вопроса. Писатель отметил, что Россия – страна с тысячелетней историей, так что это другим государствам нужно печалиться о проблемах в отношении с нами.
"Россия что – бомж, а они все – золотые? Прям потерял золотой – и жизнь не мила?" – передает слова Прилепина издание "Свободная Пресса".
К слову, недавно наш ближайший союзник пожаловался на позицию России по транзиту нефти и газа. С таким заявлением выступил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

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