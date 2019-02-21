Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыты схемы хищений газа на Северном Кавказе
Путин вступился за работающих пенсионеров
В УПЦ МП назвали число перешедших в ПЦУ религиозных общин
"Вербуют за деньги, и они не знают, что делать": Генерал из Венесуэлы ...
Главная / Политика

Россия через ПА ОБСЕ отказала киевским властям в "индульгенции"

21 февраля 2019, 22:24  •  171 • Политика
Российская делегация в Парламентской Ассамблее ОБСЕ заблокировала рекомендацию дать странам возможность не допускать наблюдателей из других государств к мониторингу выборов на своей территории. "Такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами", — пояснил позицию российской стороны, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Напомним, что ранее украинские власти заявили, что не намерены допускать наблюдателей из России для мониторинга предстоящих президентских выборов. Те, напомним, должны состояться 31 марта.
Сегодня ПА ОБСЕ предложила принять рекомендацию о возможном недопуске наблюдателей той или иной страны на выборы под предлогом конфликта интересов. После того, как Россия заблокировала данную рекомендацию в ее изначальном варианте, документ был отправлен на доработку.
Как заявил Петр Толстой — глава российской делегации в ПА ОБСЕ — Россия считает, что "принцип, когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя, не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов".
Он также отметил: "Такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами".
Слова Толстого приводятся по сообщению РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


171
Источник
Похожие новости
21 февраля 2019, 09:24
Макрон пообещал наказывать деньгами и тюрьмой тех, кто разжигает ненависть в Сети
21 февраля 2019, 12:39
Импорт терроризма при помощи США: Коротченко рассказал, как сирийские боевики угрожают России
21 февраля 2019, 02:54
"Непростая, но очень нужная инициатива": В Госдуме хотят создать реестр коренных народов
Загрузка...
21 февраля 2019, 19:09
Британские СМИ после послания Путина рекламируют подземные бункер
21 февраля 2019, 22:24
Россия через ПА ОБСЕ отказала киевским властям в "индульгенции"
21 февраля 2019, 22:24
Украинский журналист предложил России встать на колени за Крым
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
21 февраля 2019, 22:24
"Как скорпионы в брачный период": Киев хочет лишить пенсий ветеранов ВОВ, б...
21 февраля 2019, 22:24
Нацисты продолжают получать пенсии Гитлера
21 февраля 2019, 22:24
Нетаньяху "извинился" перед Путиным за сорванные переговоры в Москве - СМИ
21 февраля 2019, 22:24
Нужны новые правила: Глава ПА ОБСЕ посоветовал России не отправлять наблюдателей на У...
21 февраля 2019, 22:24
Испанцы восхваляют дивизию, которая участвовала в блокаде Ленинграда
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 17:39
Япония не разменяет Курильские острова на царское золото
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.