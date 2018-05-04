Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю
Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по а...
Вера Савченко сообщила, что у её сестры начались проблемы с зубами из-за голодов...
МИД РФ: США продолжают уходить от политического диалога с Россией по борьбе с те...
Главная / Аналитика

Россия бюрократическая и Гвинея Экваториальная: что общего?

04 мая 2018, 06:54  •  40 • Аналитика


Это какая-то обломовщина...
И.А. Гончаров. "Обломов"


1998 год. В один из жарких дней июня, упарившись в деловой суете, я приземлился в одном из летних кафе в центре Волгограда. Сначала подошёл к стойке и заказал у барышни пиво похолоднее с чем-то солёно-сушёным, после чего сел за столик ждать, когда всё принесут. Через какое-то время за этот же столик озабоченно подсел мужчина, тоже по-деловому взмыленный, тоже для короткой передышки... Это был энергичный человек, сильно в годах, хотя и стариком его не назовёшь. Присев, он тут же начал оглядываться во все стороны с беспокойным недоумением.



Когда официантка принесла мне заказ и собралась отойти, сосед решительно обратился к ней: "Простите, а как же я?" Барышня недоумевающе переспросила: "А что случилось?" Сосед чуть не подпрыгнул: "Я хочу сделать заказ!.." — "А разве вы не сделали его у стойки?" — "Нет. Я всю жизнь заказываю прямо за столиком..."

Официантка растянула лицо в казённой улыбке, приняла заказ соседа и неторопливо ушла, с какой-то даже сонноватостью. Мужчина посмотрел ей вслед и тоскливо проговорил в пространство: "Господи! Вот Гвинея, ну кругом Гвинея…"

Когда принесли его пиво, и он несколько расслабился, я участливо и с любопытством обратился к нему: "Ну как, полегчало? Гвинея больше не мучает? А почему, собственно, Гвинея? Приходилось там бывать?" Сосед добродушно усмехнулся и заговорил: "Нет, непосредственно в Гвинее, в Африке, я никогда не был, но каждый день вокруг себя я эту Гвинею обязательно вижу. Не сочтите за психа! Всё достаточно просто, сейчас объясню".

"Надо сказать, что в Африке есть целых три Гвинеи: просто Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Ещё когда я учился в девятом классе, молодой наш учитель истории и обществоведения, разъясняя причины отсталости стран третьего мира, приводил такой пример. Если, говорит, взять две страны: Гвинею в Африке и Швецию в Европе, то по населению, территории и ресурсам они будут одинаковы. Гвинея даже богаче ресурсами. Но если гвинейцев переселить в Швецию, а шведов в Гвинею, то через какое-то время шведы сделают Гвинею процветающей страной мира, а гвинейцы в Швеции всё порушат, переломают, и повымрут от голода и холода.

В семидесятые годы занесла меня судьба почти на месяц в такую тропическую страну — Лаос, это между Вьетнамом и Таиландом. Жил я там в столице, Вьентьяне, и этот месяц показался мне тогда почти как десять лет! В жизни мне не было так скучно! Вот ведь: и страна экзотическая, и обстановка беспокойная, там тогда было что-то вроде вялотекущей гражданской войны, люди кругом необычные, а всё равно тоска... Первую-то неделю ещё ничего, знакомился с людьми, достопримечательностями, местными фруктами и кухней, а потом втянулся…

Этот Лаос просто воплощение Богом забытой дыры, там никогда ничего не меняется, только декорации в виде государственных форм и кое-каких технических усовершенствований. А обычаи и люди, хоть тыщу лет назад, хоть через тыщу — всё одни и те же. И так это угнетающе действует на европейского человека, что всё для него теряет смысл и обесценивается.

Вот вам пример: одно из тоскливых развлечений для сотрудников американского и советского посольств было собраться в каком-нибудь местном ресторанчике и совместно гадать, кто у кого имеет отношение к ЦРУ или КГБ. Обычно это становилось явным при замене сотрудников, закончивших срок пребывания в стране, и тогда проигравшие пари заказывали выпивку для остальной компании.

Вот при таких обстоятельствах я познакомился с одним сотрудником французского консульства, который неплохо говорил по-русски. Он-то мне и рассказал, что Лаос, конечно, дыра редкостная, но есть и похлеще, а именно — Экваториальная Гвинея в Африке. В ней нормальные жизнерадостные европейцы за год жизни умудряются впадать в такую чёрную меланхолию, что даже кончают с собой.
Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США


Туземцы Экваториальной Гвинеи ведут жизнь просто растительную. В целом это добродушные приветливые люди, но их абсолютно ничего не интересует, кроме своего простенького, веками заведённого быта. Сыт сегодня-завтра, и хорошо, и весело, и ничего не надо более. Если среди них появляется человек, склонный к развитию, образованию или иному честолюбию, то он старается побыстрее покинуть эту страну и пореже в ней появляться.

После этого рассказа моего французского приятеля, да ещё вкусив лаосской атмосферы, я с тех пор почти автоматически определяю "гвинейцев" везде, где доводится побывать. А они есть даже в среде самых энергичных и прогрессивных сообществ, где меньше, где больше. Иногда можно видеть целые "гвинейские" островки, вот тогда я и поминаю вслух Гвинею, как вы сейчас обратили внимание…

Надо сказать, что по специальности я инженер-механик, имею патенты на изобретения, постоянно работаю над новыми идеями, пишу и печатаю статьи, чаще всего в московских изданиях. И уже пару раз столкнулся с пиратством! Возьмут статью, подержат и вернут как бы за ненадобностью, а потом она у них появляется под другим заголовком и авторством! Даже текст особо не переделывают!
Начал искать способы защиты. Тут мне и посоветовали, клади, мол, рукописи статей в конверт и запечатывай у нотариуса, как это делается с завещаниями, только завещание нотариус же и хранит у себя, а для рукописей это не нужно. Если мой текст ещё раз уворуют, то в суде будет легко доказать, что он написан именно мною и гораздо раньше выхода в печать.

Сделал я очередную рукопись и пошёл с ней к ближайшему частному нотариусу, а она мне — большие растерянные глаза — и советует обратиться к государственному нотариусу, ибо в её практике таких обращений не было, и она не знает, как это оформить. Удивился я, но обратился к самой опытной из городских госнотариусов. Та меня важно выслушала и попросила зайти через неделю. Но я смог появиться у неё только через два месяца, то есть сегодня. Зашёл, напомнил ей о себе и о своём вопросе, а она эдак добродушно и приветливо разъясняет, что ничего ей узнать не удалось, в Волгограде ни у кого такой практики не было, а в Москву за опытом ради такого пустяка же не поедешь...

Я сначала опешил. У неё было целых два месяца в распоряжении, да и услуга, о которой я просил, ведь не бесплатная, есть за что бороться... Но потом взглянул в её тёплые глаза — и всё понял!

Ну форменная Гвинея... Нотариальная!
Автор: Михаил Гольдреер

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
40
Источник
Похожие новости
04 мая 2018, 06:54
Террор становится главным оружием Киева
04 мая 2018, 06:54
Суд над фашистскими олигархами
04 мая 2018, 06:55
Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады

03 мая 2018, 13:54
Как понравиться Трампу
03 мая 2018, 08:09
Битва конца или начала?
03 мая 2018, 08:09
Связисты. Путь в бессмертие
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 апреля 2018, 06:40
Все-таки продались? У США будут базы в Казахстане (Роман Романов)
28 апреля 2018, 17:24
Псы войны, позывной Творог: ополченец — о боях в Донбассе, патриотизме и солдатах Урфина Джюса
01 мая 2018, 23:39
«Запад совершил новую атаку на сирийцев»
01 мая 2018, 07:24
«Смотрины» Пашиняна прошли успешно
27 апреля 2018, 09:09
Армянский провал российской мягкой силы
01 мая 2018, 17:09
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
30 апреля 2018, 08:40
Вопрос «трёхсотых» для Сирии стал ещё острее. Воскресный бой под Дейр-эз-Зором приблизит дату нового удара
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.