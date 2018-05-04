Россия бюрократическая и Гвинея Экваториальная: что общего? • 40 • Аналитика



Это какая-то обломовщина...

И.А. Гончаров. "Обломов"



1998 год. В один из жарких дней июня, упарившись в деловой суете, я приземлился в одном из летних кафе в центре Волгограда. Сначала подошёл к стойке и заказал у барышни пиво похолоднее с чем-то солёно-сушёным, после чего сел за столик ждать, когда всё принесут. Через какое-то время за этот же столик озабоченно подсел мужчина, тоже по-деловому взмыленный, тоже для короткой передышки... Это был энергичный человек, сильно в годах, хотя и стариком его не назовёшь. Присев, он тут же начал оглядываться во все стороны с беспокойным недоумением.





Когда официантка принесла мне заказ и собралась отойти, сосед решительно обратился к ней: "Простите, а как же я?" Барышня недоумевающе переспросила: "А что случилось?" Сосед чуть не подпрыгнул: "Я хочу сделать заказ!.." — "А разве вы не сделали его у стойки?" — "Нет. Я всю жизнь заказываю прямо за столиком..."



Официантка растянула лицо в казённой улыбке, приняла заказ соседа и неторопливо ушла, с какой-то даже сонноватостью. Мужчина посмотрел ей вслед и тоскливо проговорил в пространство: "Господи! Вот Гвинея, ну кругом Гвинея…"



Когда принесли его пиво, и он несколько расслабился, я участливо и с любопытством обратился к нему: "Ну как, полегчало? Гвинея больше не мучает? А почему, собственно, Гвинея? Приходилось там бывать?" Сосед добродушно усмехнулся и заговорил: "Нет, непосредственно в Гвинее, в Африке, я никогда не был, но каждый день вокруг себя я эту Гвинею обязательно вижу. Не сочтите за психа! Всё достаточно просто, сейчас объясню".



"Надо сказать, что в Африке есть целых три Гвинеи: просто Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Ещё когда я учился в девятом классе, молодой наш учитель истории и обществоведения, разъясняя причины отсталости стран третьего мира, приводил такой пример. Если, говорит, взять две страны: Гвинею в Африке и Швецию в Европе, то по населению, территории и ресурсам они будут одинаковы. Гвинея даже богаче ресурсами. Но если гвинейцев переселить в Швецию, а шведов в Гвинею, то через какое-то время шведы сделают Гвинею процветающей страной мира, а гвинейцы в Швеции всё порушат, переломают, и повымрут от голода и холода.



В семидесятые годы занесла меня судьба почти на месяц в такую тропическую страну — Лаос, это между Вьетнамом и Таиландом. Жил я там в столице, Вьентьяне, и этот месяц показался мне тогда почти как десять лет! В жизни мне не было так скучно! Вот ведь: и страна экзотическая, и обстановка беспокойная, там тогда было что-то вроде вялотекущей гражданской войны, люди кругом необычные, а всё равно тоска... Первую-то неделю ещё ничего, знакомился с людьми, достопримечательностями, местными фруктами и кухней, а потом втянулся…



Этот Лаос просто воплощение Богом забытой дыры, там никогда ничего не меняется, только декорации в виде государственных форм и кое-каких технических усовершенствований. А обычаи и люди, хоть тыщу лет назад, хоть через тыщу — всё одни и те же. И так это угнетающе действует на европейского человека, что всё для него теряет смысл и обесценивается.



Вот вам пример: одно из тоскливых развлечений для сотрудников американского и советского посольств было собраться в каком-нибудь местном ресторанчике и совместно гадать, кто у кого имеет отношение к ЦРУ или КГБ. Обычно это становилось явным при замене сотрудников, закончивших срок пребывания в стране, и тогда проигравшие пари заказывали выпивку для остальной компании.



Вот при таких обстоятельствах я познакомился с одним сотрудником французского консульства, который неплохо говорил по-русски. Он-то мне и рассказал, что Лаос, конечно, дыра редкостная, но есть и похлеще, а именно — Экваториальная Гвинея в Африке. В ней нормальные жизнерадостные европейцы за год жизни умудряются впадать в такую чёрную меланхолию, что даже кончают с собой. Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США



Туземцы Экваториальной Гвинеи ведут жизнь просто растительную. В целом это добродушные приветливые люди, но их абсолютно ничего не интересует, кроме своего простенького, веками заведённого быта. Сыт сегодня-завтра, и хорошо, и весело, и ничего не надо более. Если среди них появляется человек, склонный к развитию, образованию или иному честолюбию, то он старается побыстрее покинуть эту страну и пореже в ней появляться.



После этого рассказа моего французского приятеля, да ещё вкусив лаосской атмосферы, я с тех пор почти автоматически определяю "гвинейцев" везде, где доводится побывать. А они есть даже в среде самых энергичных и прогрессивных сообществ, где меньше, где больше. Иногда можно видеть целые "гвинейские" островки, вот тогда я и поминаю вслух Гвинею, как вы сейчас обратили внимание…



Надо сказать, что по специальности я инженер-механик, имею патенты на изобретения, постоянно работаю над новыми идеями, пишу и печатаю статьи, чаще всего в московских изданиях. И уже пару раз столкнулся с пиратством! Возьмут статью, подержат и вернут как бы за ненадобностью, а потом она у них появляется под другим заголовком и авторством! Даже текст особо не переделывают!

Начал искать способы защиты. Тут мне и посоветовали, клади, мол, рукописи статей в конверт и запечатывай у нотариуса, как это делается с завещаниями, только завещание нотариус же и хранит у себя, а для рукописей это не нужно. Если мой текст ещё раз уворуют, то в суде будет легко доказать, что он написан именно мною и гораздо раньше выхода в печать.



Сделал я очередную рукопись и пошёл с ней к ближайшему частному нотариусу, а она мне — большие растерянные глаза — и советует обратиться к государственному нотариусу, ибо в её практике таких обращений не было, и она не знает, как это оформить. Удивился я, но обратился к самой опытной из городских госнотариусов. Та меня важно выслушала и попросила зайти через неделю. Но я смог появиться у неё только через два месяца, то есть сегодня. Зашёл, напомнил ей о себе и о своём вопросе, а она эдак добродушно и приветливо разъясняет, что ничего ей узнать не удалось, в Волгограде ни у кого такой практики не было, а в Москву за опытом ради такого пустяка же не поедешь...



Я сначала опешил. У неё было целых два месяца в распоряжении, да и услуга, о которой я просил, ведь не бесплатная, есть за что бороться... Но потом взглянул в её тёплые глаза — и всё понял!



Ну форменная Гвинея... Нотариальная! 1998 год. В один из жарких дней июня, упарившись в деловой суете, я приземлился в одном из летних кафе в центре Волгограда. Сначала подошёл к стойке и заказал у барышни пиво похолоднее с чем-то солёно-сушёным, после чего сел за столик ждать, когда всё принесут. Через какое-то время за этот же столик озабоченно подсел мужчина, тоже по-деловому взмыленный, тоже для короткой передышки... Это был энергичный человек, сильно в годах, хотя и стариком его не назовёшь. Присев, он тут же начал оглядываться во все стороны с беспокойным недоумением.Когда официантка принесла мне заказ и собралась отойти, сосед решительно обратился к ней: "Простите, а как же я?" Барышня недоумевающе переспросила: "А что случилось?" Сосед чуть не подпрыгнул: "Я хочу сделать заказ!.." — "А разве вы не сделали его у стойки?" — "Нет. Я всю жизнь заказываю прямо за столиком..."Официантка растянула лицо в казённой улыбке, приняла заказ соседа и неторопливо ушла, с какой-то даже сонноватостью. Мужчина посмотрел ей вслед и тоскливо проговорил в пространство: "Господи! Вот Гвинея, ну кругом Гвинея…"Когда принесли его пиво, и он несколько расслабился, я участливо и с любопытством обратился к нему: "Ну как, полегчало? Гвинея больше не мучает? А почему, собственно, Гвинея? Приходилось там бывать?" Сосед добродушно усмехнулся и заговорил: "Нет, непосредственно в Гвинее, в Африке, я никогда не был, но каждый день вокруг себя я эту Гвинею обязательно вижу. Не сочтите за психа! Всё достаточно просто, сейчас объясню"."Надо сказать, что в Африке есть целых три Гвинеи: просто Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Ещё когда я учился в девятом классе, молодой наш учитель истории и обществоведения, разъясняя причины отсталости стран третьего мира, приводил такой пример. Если, говорит, взять две страны: Гвинею в Африке и Швецию в Европе, то по населению, территории и ресурсам они будут одинаковы. Гвинея даже богаче ресурсами. Но если гвинейцев переселить в Швецию, а шведов в Гвинею, то через какое-то время шведы сделают Гвинею процветающей страной мира, а гвинейцы в Швеции всё порушат, переломают, и повымрут от голода и холода.В семидесятые годы занесла меня судьба почти на месяц в такую тропическую страну — Лаос, это между Вьетнамом и Таиландом. Жил я там в столице, Вьентьяне, и этот месяц показался мне тогда почти как десять лет! В жизни мне не было так скучно! Вот ведь: и страна экзотическая, и обстановка беспокойная, там тогда было что-то вроде вялотекущей гражданской войны, люди кругом необычные, а всё равно тоска... Первую-то неделю ещё ничего, знакомился с людьми, достопримечательностями, местными фруктами и кухней, а потом втянулся…Этот Лаос просто воплощение Богом забытой дыры, там никогда ничего не меняется, только декорации в виде государственных форм и кое-каких технических усовершенствований. А обычаи и люди, хоть тыщу лет назад, хоть через тыщу — всё одни и те же. И так это угнетающе действует на европейского человека, что всё для него теряет смысл и обесценивается.Вот вам пример: одно из тоскливых развлечений для сотрудников американского и советского посольств было собраться в каком-нибудь местном ресторанчике и совместно гадать, кто у кого имеет отношение к ЦРУ или КГБ. Обычно это становилось явным при замене сотрудников, закончивших срок пребывания в стране, и тогда проигравшие пари заказывали выпивку для остальной компании.Вот при таких обстоятельствах я познакомился с одним сотрудником французского консульства, который неплохо говорил по-русски. Он-то мне и рассказал, что Лаос, конечно, дыра редкостная, но есть и похлеще, а именно — Экваториальная Гвинея в Африке. В ней нормальные жизнерадостные европейцы за год жизни умудряются впадать в такую чёрную меланхолию, что даже кончают с собой.Туземцы Экваториальной Гвинеи ведут жизнь просто растительную. В целом это добродушные приветливые люди, но их абсолютно ничего не интересует, кроме своего простенького, веками заведённого быта. Сыт сегодня-завтра, и хорошо, и весело, и ничего не надо более. Если среди них появляется человек, склонный к развитию, образованию или иному честолюбию, то он старается побыстрее покинуть эту страну и пореже в ней появляться.После этого рассказа моего французского приятеля, да ещё вкусив лаосской атмосферы, я с тех пор почти автоматически определяю "гвинейцев" везде, где доводится побывать. А они есть даже в среде самых энергичных и прогрессивных сообществ, где меньше, где больше. Иногда можно видеть целые "гвинейские" островки, вот тогда я и поминаю вслух Гвинею, как вы сейчас обратили внимание…Надо сказать, что по специальности я инженер-механик, имею патенты на изобретения, постоянно работаю над новыми идеями, пишу и печатаю статьи, чаще всего в московских изданиях. И уже пару раз столкнулся с пиратством! Возьмут статью, подержат и вернут как бы за ненадобностью, а потом она у них появляется под другим заголовком и авторством! Даже текст особо не переделывают!Начал искать способы защиты. Тут мне и посоветовали, клади, мол, рукописи статей в конверт и запечатывай у нотариуса, как это делается с завещаниями, только завещание нотариус же и хранит у себя, а для рукописей это не нужно. Если мой текст ещё раз уворуют, то в суде будет легко доказать, что он написан именно мною и гораздо раньше выхода в печать.Сделал я очередную рукопись и пошёл с ней к ближайшему частному нотариусу, а она мне — большие растерянные глаза — и советует обратиться к государственному нотариусу, ибо в её практике таких обращений не было, и она не знает, как это оформить. Удивился я, но обратился к самой опытной из городских госнотариусов. Та меня важно выслушала и попросила зайти через неделю. Но я смог появиться у неё только через два месяца, то есть сегодня. Зашёл, напомнил ей о себе и о своём вопросе, а она эдак добродушно и приветливо разъясняет, что ничего ей узнать не удалось, в Волгограде ни у кого такой практики не было, а в Москву за опытом ради такого пустяка же не поедешь...Я сначала опешил. У неё было целых два месяца в распоряжении, да и услуга, о которой я просил, ведь не бесплатная, есть за что бороться... Но потом взглянул в её тёплые глаза — и всё понял!Ну форменная Гвинея... Нотариальная! Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 40 Источник Похожие новости Террор становится главным оружием Киева Суд над фашистскими олигархами Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады

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