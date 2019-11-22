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Россия бьёт западные СМИ их же оружием: Британский эксперт попросила журналистов "следить за языком"

22 ноября 2019, 08:39  •  147 • В мире
Сотрудница Королевского Объединённого института оборонных исследований Великобритании осудила низкий профессиональный уровень западных репортёров. Россия умело использует журналистику Запада против него же, считает она.
Элизабет Брау, руководящая проектом "Современное сдерживание" Королевского Объединённого института оборонных исследований Великобритании, на страницах Foreign Policy привела несколько примеров, когда нечистые на руку жерналисты в погоне за сенсационными обвинениями России пренебрегают точностью фактов и правдивостью материалов. Но Россия легко оборачивает такие инсинуации в свою пользу, как в случае со шведской газетой, которая сообщила, что в территориальных водах Швеции якобы обнаружена российская подводная лодка. Позже выяснилось, что тот гидроакустический сигнал, который приняли за сигнал лодки, на самом деле поступал от вышедшего из строя буя, принадлежащего шведской метеорологической службе.
Эта ситуация породила массу шуток о военно-морских силах Швеции и пошатнула её авторитет, утверждает Брау. СМИ всех стран, в том числе России, растиражировали новости о том, что "Швеция потратила 2 миллиона долларов в погоне за несуществующей российской подлодкой".
К тому же российские СМИ не хуже западных умеют использовать любую безобидную информацию себе на пользу, уверяет эксперт. Так, во время проведения военных учений NATO в Норвегии в местной газете появилась статья под вполне невинным заголовком "Вооружённые силы получили жалобы на солдат, которые справляли малую нужду рядом с детским садом". Через несколько дней российские издания также рассказали об инциденте, но уже под заголовком: "Испражняющиеся солдаты, пустые бары, тонущий фрегат и другие ключевые моменты крупнейших учений НАТО". За этой публикацией последовала новость о покупке голландскими военными тёплого белья на свои деньги, и что новых сапог им придётся ждать полтора года.
Журналистка намекает, что западным СМИ пора учиться так называемой "медиаустойчивости", то есть защите своих источников от попыток других стран оказать информационное воздействие. "Очевидно, существует огромная потребность в таких знаниях, и она будет только расти по мере того как отношения между крупными державами становятся более напряжёнными", - заключает Брау. Как бы ни было трудно, иногда приходится жертвовать свободой слова ради национальной безопасности, говорит она.

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