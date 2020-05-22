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Россия будет выигрывать в борьбе за рынок нефти: Колташов о судьбе Саудовской Аравии

22 мая 2020, 00:55  •  47 • Политика
Экономист Василий Колташов предсказал судьбу Саудовской Аравии в войне за рынки нефти. Несмотря на ряд факторов, именно Россия выиграет в этой ожесточённой борьбе.
Конкуренция России и Саудовской Аравии на нефтяном рынке сейчас носит вынужденный характер, так как сторонам придётся бороться за рынки других стран. Об этом РИА ФАН заявил глава Центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Как считает экономист, российская сторона не сможет пробиться на рынок Северной Америки. Его сохранят саудиты, которым, правда, придётся сложно из-за предоставления больших скидок покупателям.
При этом Эр-Рияд не сможет выбить Москву из Китая и Европы.
"К тому же кризис в Европейском союзе и обострение противоречий с американцами могут дать дополнительные шансы именно России", - уверен Колташов.
У Саудовской Аравии также есть и другие проблемы. Из российской нефти производят дизельное топливо, которое будет востребовано из-за грузоперевозок. А вот из саудовского чёрного золота производят бензин для автомобилей, спрос на которые из-за пандемии упал.
Также саудиты не могут на своей территории наладить переработку нефти из-за конфликтов на Ближнем Востоке.
"Поэтому Россия будет выигрывать в этой борьбе. При этом для России соперничество не должно заключаться в том, чтобы удержать позиции по нефти. А в том, чтобы перерабатывать её самим", - добавил Колташов.
Ранее экономист Михаил Делягин заявил "ПолитЭксперту", что в ближайшем будущем нефть не превратится в мёртвый актив.
Сейчас в мире сокращаются масштабы потребления энергоносителей, и ситуация в течение долгого времени не откатится на изначальные позиции. Это неизбежно будет влиять на цены.

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