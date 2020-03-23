Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Главная / В России

Россия будет производить 5 миллионов медицинских масок в день

23 марта 2020, 15:00  •  55 • В России

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил президенту, как российские предприятия чувствуют себя в условиях коронавирусного шока.

- Что касается ситуации в целом – она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублёвые расходы, - сказал министр, добавив, что есть и такие, для кого низкий курс рубля стал подарком.

- Для экспортоориентированых, - согласился Путин.

- Что касается непосредственно вопросов, связанных с выполнением задач по борьбе с коронавирусом: у нас 18 предприятий, которые сосредоточились на производстве масок из синтетических нетканых материалов, они производили в среднем в сутки около 600 тысяч масок, - перешел к главному Мантуров. - При этом в целом это было достаточно для системы здравоохранения, для аптечных сетей и даже для экспорта.

Но после резкого всплеска потребности в масках месяц назад все предприятия были переведены на круглосуточный режим, увеличив мощности до 1,6 миллиона масок в сутки. А с прошлой недели запустили дополнительное производство.

- Мы подключили большое количество предприятий лёгкой промышленности, которые сегодня также активно во внештатном режиме, круглосуточном, работают в этом направлении, - рассказал глава минпромторга. - Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки.

Наращивается и объем производства медицинской техники - аппаратов искусственной вентиляции лёгких, тепловизоров, дистанционных измерителей температуры, УВЧ-облучателей для дезинфекции помещений.

- То же самое касается дезинфекторов, мы уже вышли на объёмы три миллиона единиц для дезинфекции рук и на 350 миллионов литров по дезинфекции помещений и обработке зданий, - доложил Мантуров. - Мы можем сегодня по дезинфекции рук увеличить поставки в три раза, такая задача поставлена, и к началу апреля это будет реализовано.

- Важно предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста этой инфекции, её распространения, - согласился Путин. - Очень рассчитываю, что представители промышленности, понимая это, сделают всё необходимое, чтобы обеспечить всем необходимым и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные службы, которые работают непосредственно с группами риска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
23 марта 2020, 09:30
«Решила вернуться к прошлому»: как живёт певица Юлия Самойлова после Евровидения
22 марта 2020, 17:00
"Люди не успеют на работу, а компенсаций никто платить не будет". Киев ждет коллапс после остановки общественного транспорта из-за коронавируса
22 марта 2020, 22:30
Временный запрет с исключениями: Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
22 марта 2020, 14:30
«14-дневный карантин является разумной мерой»: в Роспотребнадзоре рассказали об инкубационном периоде COVID-19
22 марта 2020, 18:30
«Меры, которые принимает церковь, научно обоснованны»: как в РПЦ борются с распространением коронавируса
23 марта 2020, 13:30
«Связано с завозами из стран Европейского региона»: за сутки в России выявлен 71 случай заражения коронавирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2020, 08:35
Междлисовцы в ярости – крымские татары становятся пророссийскими
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
18 марта 2020, 09:35
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
19 марта 2020, 20:35
Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."
22 марта 2020, 10:35
Пытались "подложить мину", а теперь нервничают: в МИД России дали совет США
21 марта 2020, 15:35
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
18 марта 2020, 17:35
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.