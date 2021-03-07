Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Главная / Политика

Россия будет нападать роем: Специалисты разрабатывают реактивные "Молнии"

07 марта 2021, 18:25  •  95 • Политика
Противникам России, ежедневно придумывающим мнимые опасности, теперь предстоит всерьёз задуматься. Экспертам стало известно, что в скором будущем Россия сможет нападать роем. Российские специалисты разрабатывают реактивные беспилотники. Рабочее название проекта - "Молния".
По данным РИА "Новости", российская оборонка сейчас занята созданием уникального ударного комплекса на базе реактивных беспилотников, способных стартовать с борта самолёта. Сообщается, что проектом с рабочим названием "Молния" в инициативном порядке занимается компания "Кронштадт".
Эксперты уточняют, что беспилотники "Молния" рассчитаны на групповое применение. При обнаружении цели к ней сразу с нескольких носителей будут массово запущены реактивные дроны. В полете беспилотники смогут взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией. Отмечается, что даже современным системам ПВО довольно сложно бороться с целой тучей очень быстрых и малозаметных скоростных беспилотников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
07 марта 2021, 02:50
Военкор напомнил лучшую речь Зеленского: "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда"
07 марта 2021, 10:10
"От двух до четырёх суток": Польский генерал расписал "план" войны с НАТО за Калининград
07 марта 2021, 14:45
Китайцы обнаружили несостыковки в расследовании крушения "Боинга" МН17
07 марта 2021, 16:35
На Украине планируют "сокрушить" Россию за Донбасс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
05 марта 2021, 00:25
Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз
06 марта 2021, 04:50
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
28 февраля 2021, 19:25
Белорусам повезло! Лайфхак по работе с МФУ
01 марта 2021, 01:05
"Достаточное основание": Мосгорсуд одним фактом объяснил замену срока Навальному
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.