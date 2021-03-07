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Россия будет нападать роем: Специалисты разрабатывают реактивные "Молнии"
07 марта 2021, 18:25 • 95 • Политика
Противникам России, ежедневно придумывающим мнимые опасности, теперь предстоит всерьёз задуматься. Экспертам стало известно, что в скором будущем Россия сможет нападать роем. Российские специалисты разрабатывают реактивные беспилотники. Рабочее название проекта - "Молния".
По данным РИА "Новости", российская оборонка сейчас занята созданием уникального ударного комплекса на базе реактивных беспилотников, способных стартовать с борта самолёта. Сообщается, что проектом с рабочим названием "Молния" в инициативном порядке занимается компания "Кронштадт".
Эксперты уточняют, что беспилотники "Молния" рассчитаны на групповое применение. При обнаружении цели к ней сразу с нескольких носителей будут массово запущены реактивные дроны. В полете беспилотники смогут взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией. Отмечается, что даже современным системам ПВО довольно сложно бороться с целой тучей очень быстрых и малозаметных скоростных беспилотников.
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