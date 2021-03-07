Россия будет нападать роем: Специалисты разрабатывают реактивные "Молнии"

Противникам России, ежедневно придумывающим мнимые опасности, теперь предстоит всерьёз задуматься. Экспертам стало известно, что в скором будущем Россия сможет нападать роем. Российские специалисты разрабатывают реактивные беспилотники. Рабочее название проекта - "Молния".

По данным РИА "Новости", российская оборонка сейчас занята созданием уникального ударного комплекса на базе реактивных беспилотников, способных стартовать с борта самолёта. Сообщается, что проектом с рабочим названием "Молния" в инициативном порядке занимается компания "Кронштадт".

Эксперты уточняют, что беспилотники "Молния" рассчитаны на групповое применение. При обнаружении цели к ней сразу с нескольких носителей будут массово запущены реактивные дроны. В полете беспилотники смогут взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией. Отмечается, что даже современным системам ПВО довольно сложно бороться с целой тучей очень быстрых и малозаметных скоростных беспилотников.