Россия бросает в Сирию бойцов из Чечни

Бескрайние поля северо-востока Сирии усеяны черными зеркальными проплешинами. Нефть здесь не надо добывать в тяжелом технологическом смысле. Она сама пробивается на поверхность. Бери ведро и черпай. Но только для собственных хозяйственных нужд. Пока на этих землях правили проамериканские боевые отряды, местным жителям - будь то курды или арабы - было запрещено добывать нефть в коммерческих целях.

Но США ушли.

Сейчас на опорных пунктах вдоль границы с Турцией развеваются флаги России и Сирии. Между ними курсируют патрули российской военной полиции. Кстати, это ребята из Ингушетии. Но на помощь к ним уже переброшено подкрепление из Чечни - 300 человек. Они присоединятся к патрулированию и к отведению отсюда за 30-километровую зону курдских отрядов самообороны.

- В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе, - подчеркнули в Минобороны России.

Подразделения из Чечни и Ингушетии выбраны не случайно. Патрулирование - это служба в соприкосновении с местным населением. А бойцы с Северного Кавказа и ментально, и религиозно ему близки. Некоторые знают арабский язык. Я сам не раз видел, как они разговаривали с мирным населением по-свойски.

И на контрасте с заносчивыми американцами ребята с Северного Кавказа действительно выгодно выделяются. Показывая в первую очередь, что Россия пришла сюда с миром - помогать налаживать нормальную жизнь.

Но и США уйти-то ушли, да не до конца.

Если с севера Сирии они свой контингент вывели, то на богатом нефтью востоке, наоборот, собираются даже усиливать. Готовят к переброске сюда дополнительных 50 танков и 500 спецназовцев. Официально - для защиты месторождений нефти от ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация. - Ред.), естественно.

Но есть сомнения, что только ради этого.

Главное слово тут «нефть». Это район с 90% всех месторождений Сирии. Возможно, американцы хотят наладить тут контрабанду углеводородов через местное население.

Бизнес есть бизнес.

Но если курды реально хотят возвращения в общее государство Сирию, а не усидеть на двух стульях, прислуживая США, то им придется договариваться с Дамаском. А цену обещаниям американцев они уже знают.

Да и Асаду надо вернуть не только территории, но и людей.

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