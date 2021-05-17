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Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
17 мая 2021, 10:25 • 387 • Политика
Очевидно, что Киев добился своего, но останутся ли довольны результатами в украинской столице? Президент России Владимир Путин установил новые границы в отношениях с буйным соседом, отмечает официальный представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Россия больше ничего не ждёт от Украины, кроме одного…
В своём Telegram-канале Мирошник прокомментировал недавнее заявление Путина о том, что "Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию". Он отметил, что своими словами президент установил призму, через которую будут рассматриваться все дальнейшие взаимоотношения с Украиной.
"Украина для России токсична. От неё больше не ждут ничего, кроме угроз безопасности", - отметил Мирошник.
Он подчеркнул, что на этом фоне рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о том, как при встрече он планирует "заманить Путина в обсуждения ситуации в Донбассе, выглядят более чем наивными, как, собственно, и сама встреча".
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