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Россия больше не пустит США в Среднюю Азию после Афганистана - СМИ
19 августа 2021, 19:40 • 109 • Политика
Россия больше не пустит США в Среднюю Азию после фиаско в Афганистане, пишут зарубежные СМИ. Бегство американских войск из страны, где они провели 20 лет, будет иметь серьёзные политические последствия для Вашингтона.
США погрузили Афганистан в хаос, когда вывели войска и позволили боевикам вновь захватить власть. Многие эксперты отмечали, что американцы хотели не только закончить бесперспективную военную операцию, затянувшуюся на 20 лет, но и навредить России, оставив возле её границ ещё один очаг нестабильности и террористической угрозы.
Однако на деле они своим решением, наоборот, оказали Москве услугу. Теперь Россия может серьёзно усилить своё влияние в регионе - увеличить количество и мощь военных баз в сопредельных государствах вроде Узбекистана и Таджикистана. А также проследить, чтобы в этих странах больше не появлялись американцы. Учитывая полный провал США в Афганистане, страны Средней Азии, вероятнее всего, предпочтут иметь в союзниках именно Россию, а не Штаты, пишет The Times.
Таким образом, США утратят свои позиции в Средней Азии. Примечательно, что Россия уже предложила Таджикистану и Узбекистану организовать совместную защиту границ от возможного наплыва боевиков.
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