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Россия больше не главный враг? В США неожиданно спохватились - FT
27 июля 2020, 16:05 • 46 • Политика
Россия больше не рассматривается Соединёнными Штатами в качестве главного врага. Последние три года этот статус имеет Китай, который представляет большую угрозу для США как с технологической, так и с военной точки зрения, пишет Financial Times. В Америке неожиданно спохватились.
Издание отмечает, что в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Москва бросила прямой вызов современной модели мира, ориентированной на Запад. Однако Китай представляет для США куда более серьёзного соперника. Санкционная война, которую развязал Вашингтон, привела лишь к тому, что Россия и Китай объединились против общего противника.
При этом некоторые американские политики считают, что связь между Москвой и Пекином не такая прочная, как кажется. Они предлагают переманить Россию на свою сторону, чтобы вместе с ней противостоять Китаю.
Напомним, что США ввели санкции против России в 2014 году под предлогом разразившегося украинского кризиса и прошедшего крымского референдума. С тех пор Америка неоднократно расширяла список ограничений по самым разным поводам - от вмешательства в выборы в США, которое так и не было доказано, до "защиты" энергобезопасности Европы.
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