Россия больше не главный враг? В США неожиданно спохватились - FT

Издание отмечает, что в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Москва бросила прямой вызов современной модели мира, ориентированной на Запад. Однако Китай представляет для США куда более серьёзного соперника. Санкционная война, которую развязал Вашингтон, привела лишь к тому, что Россия и Китай объединились против общего противника.

При этом некоторые американские политики считают, что связь между Москвой и Пекином не такая прочная, как кажется. Они предлагают переманить Россию на свою сторону, чтобы вместе с ней противостоять Китаю.

Напомним, что США ввели санкции против России в 2014 году под предлогом разразившегося украинского кризиса и прошедшего крымского референдума. С тех пор Америка неоднократно расширяла список ограничений по самым разным поводам - от вмешательства в выборы в США, которое так и не было доказано, до "защиты" энергобезопасности Европы.