Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

Россия больше не главный враг? В США неожиданно спохватились - FT

27 июля 2020, 16:05  •  46 • Политика
Россия больше не рассматривается Соединёнными Штатами в качестве главного врага. Последние три года этот статус имеет Китай, который представляет большую угрозу для США как с технологической, так и с военной точки зрения, пишет Financial Times. В Америке неожиданно спохватились.
Издание отмечает, что в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Москва бросила прямой вызов современной модели мира, ориентированной на Запад. Однако Китай представляет для США куда более серьёзного соперника. Санкционная война, которую развязал Вашингтон, привела лишь к тому, что Россия и Китай объединились против общего противника.
При этом некоторые американские политики считают, что связь между Москвой и Пекином не такая прочная, как кажется. Они предлагают переманить Россию на свою сторону, чтобы вместе с ней противостоять Китаю.
Напомним, что США ввели санкции против России в 2014 году под предлогом разразившегося украинского кризиса и прошедшего крымского референдума. С тех пор Америка неоднократно расширяла список ограничений по самым разным поводам - от вмешательства в выборы в США, которое так и не было доказано, до "защиты" энергобезопасности Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
27 июля 2020, 01:05
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
27 июля 2020, 05:05
"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва
27 июля 2020, 07:05
Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю
27 июля 2020, 01:05
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
27 июля 2020, 11:05
Киев спешно перебрасывает в Донбасс миротворцев "с боевым опытом"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
21 июля 2020, 16:00
Так Кадыров США ещё не отвечал: Пять дерзких цитат главы Чечни
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
25 июля 2020, 11:05
О беспрецедентном постановлении Конституционного суда Германии
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем лечиться от COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.