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Россия больше не главная угроза миру? Захарова упрекнула Запад за делёж наций

17 февраля 2020, 14:24  •  78 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об антикитайском крене Мюнхенской конференции по безопасности. Судя по её словам, теперь главная угроза миру уже не Россия, а Китай. Дипломат отметила, что Запад демонстрирует "возрождение новых колониальных подходов", и упрекнула его за делёж наций на требующих сочувствия и тех, кто может подождать.
Мюнхенская конференция по безопасности показала явный антикитайский крен. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Воскресный вечер".
Судя по словам дипломата, можно говорить о том, что Россия теперь уже не является главной угрозой миру и человечеству. Таковой теперь назначен Китай. Захарова обратила внимание на то, что западные политики показывают "возрождение новых колониальных подходов".
Официальный представитель МИД России упрекнула Запад за его делёж наций на требующих сочувствия и тех, кто может подождать.
"Как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, - пояснила свою мысль Захарова, - деля людей, нации и страны на тех, которые требуют сочувствия, поддержки, и тех, кто может подождать".
При этом на сложную ситуацию, в которой оказался Пекин в связи с распространением нового коронавируса, и о необходимости поддержки КНР обратила внимание только российская делегация. Остальные же, указала дипломат, лишь изучали так называемый "украинский феномен". Но при этом ни один из обсуждающих не поднял вопрос о распространяющейся в Незалежной идеологии украинского национализма.

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