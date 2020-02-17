Россия больше не главная угроза миру? Захарова упрекнула Запад за делёж наций

Мюнхенская конференция по безопасности показала явный антикитайский крен. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Воскресный вечер".

Судя по словам дипломата, можно говорить о том, что Россия теперь уже не является главной угрозой миру и человечеству. Таковой теперь назначен Китай. Захарова обратила внимание на то, что западные политики показывают "возрождение новых колониальных подходов".

Официальный представитель МИД России упрекнула Запад за его делёж наций на требующих сочувствия и тех, кто может подождать.

"Как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, - пояснила свою мысль Захарова, - деля людей, нации и страны на тех, которые требуют сочувствия, поддержки, и тех, кто может подождать".

При этом на сложную ситуацию, в которой оказался Пекин в связи с распространением нового коронавируса, и о необходимости поддержки КНР обратила внимание только российская делегация. Остальные же, указала дипломат, лишь изучали так называемый "украинский феномен". Но при этом ни один из обсуждающих не поднял вопрос о распространяющейся в Незалежной идеологии украинского национализма.