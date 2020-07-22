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Россия без углеводородов. Пугающая виртуальность или светлое будущее?

22 июля 2020, 19:05  •  77 • Аналитика

Не успел министр экономики России Александр Новак во время коллегии, проводимой в собственном ведомстве, заявить, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса отечественные показатели по добыче нефти и газа снизятся, пусть и незначительно, как кое-кто уже схватился за сердце, воскликнув: «Да как же мы без углеводородов, родимых, проживем?!» А и вправду, как? Давайте на секунду попытаемся представить себе возможные варианты будущего нашей страны без нынешнего уровня экспорта ископаемых энергоресурсов.



Прежде всего придется разочаровать любителей апокалиптических прогнозов и прочих «всепропальщиков», обожающих на множестве форумов и веток в соцсетях мусолить тему неминуемой гибели России, лишившейся нефти. Никакого краха, обрушения экономики, распада страны и тому подобных ужасов не воспоследует, даже если по мановению какого-то взбесившегося злого волшебника все углеводороды в родных наших недрах враз испарятся. Более чем убедительно это доказывает тот факт, что ожидавшегося многими западными экономическими экспертами и прочими аналитиками коллапса вследствие небывалого падения нефтяных цен, который мир пережил в нынешнем году, так и не случилось. Даже кризис вышел какой-то не очень серьезный.

Впрочем, «исчезновение» отечественных сырьевых запасов – это уже даже не ненаучная фантастика, а просто страшные сказочки. Равно, кстати, как полный и мгновенный переход чуть ли всего мира на «зеленую», возобновляемую энергетику. Такие вопросы, как говорил герой известного фильма, с кондачка не решаются. Нефти и газа хватит еще очень надолго (в особенности с учетом богатств арктического региона), а враз отказаться от использования углеводородов в энергетике, промышленности, транспорте даже страны, являющиеся самыми ярыми адептами экологической чистоты, не смогут при всем желании.

Тем не менее, о жизни, в которой выкачанные из недр земных богатства перестанут составлять краеугольный камень народного достояния и благосостояния, России необходимо задумываться уже сегодня – и очень крепко. Тем более что сама жизнь подсказывает приемлемые реалистичные решения. Нефть и газ рано или поздно все-таки закончатся. А вот потенциал нашей плодородной земли (при правильном ее использовании) будет только увеличиваться. Уже сейчас Россия превращается в «мировую житницу» и лучшее доказательство ее огромных перспектив в этом направлении – крайнее недовольство, проявляемое по данному поводу на Западе.

Авторы публикации в американском журнале The National Interest предрекают, что уже до конца нынешнего десятилетия нашей стране будет принадлежать не менее пятой части мирового рынка зерновых. Потому они пугают своих читателей: «Кремль, несомненно, использует экспорт продовольствия в качестве очередного орудия продвижения своих геополитических интересов». Это говорит о том, что в США нас воспринимают более чем всерьез. Изменение климата играют России на руку: в ближайшее время в сельскохозяйственный оборот могут быть возвращены и введены дополнительно десятки миллионов гектаров, включая не использовавшиеся ранее территории Сибири. Вот и самый простой ответ на вопрос: «А что будет без нефти и газа?»

Впрочем, как говорится, не хлебом единым. Безусловно, одним лишь переходом от экспорта углеводородов к вывозу из страны зерна или иного продовольствия вопрос диверсификации ее экономики не решить. России нужен стремительный прорыв в области наиболее передовых отраслей промышленности, прежде всего высоких технологий. Имеются ли для подобных перемен реальные предпосылки? Скорее да, чем нет. Прежде всего зажатая в последние годы в стальные тиски западных санкций наша страна попросту вынуждена была развивать собственные производства в целях импортозамещения, дабы не пересесть на телеги и не перейти на голубиную почту. Что-то получается – не так легко и быстро, как хотелось бы, но тут уж как умеем…

Раздающиеся время от времени призывы немедля слезть с нефтяной иглы и бросить все силы, допустим, на развитие IT-индустрии звучат как минимум поверхностно и наивно. Идея, в принципе, замечательная. Вот только за скобками при этом остается вопрос: кто конкретно будет покупать продукцию этой отечественной индустрии? Для того чтобы занять достойные позиции на мировых рынках в области того или иного несырьевого сегмента, сперва необходимо развить соответствующую отрасль, а это требует и времени, и огромных вложений.

Вопрос не в том, что России нужно отказаться от нефтегазовых доходов, тормозящих ее инновационное и промышленное развитие, как утверждают некоторые господа, а в том, что доходы эти как раз и необходимо вкладывать в те отрасли экономики, которые должны будут стать ее двигателями тогда, когда углеводороды и вправду иссякнут или отойдут далеко на второй план. Есть ли понимание этого момента в нашем правительстве? Возможно, в качестве такового можно воспринять предложение Владимира Путина о создании режима максимального благоприятствования для отечественного IT-сектора – как путем фантастического снижения налоговой нагрузки, так и через прямое государственное субсидирование.

Время до наступления эры жизни без нефти и газа у России еще есть. Главное, чтобы с умом и максимальным толком были потрачены как грядущие годы, так и те средства, которые пока что вливаются в отечественную экономику от сырьевого экспорта.
Александр Харалужный

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