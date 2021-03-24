Россия без локдаунов: Голикова раскрыла причину отказа от жёстких ограничений

Голикова объяснила нежелание властей вводить второй локдаун в России. По её словам, это стало бы ударом по людям и экономике. Поэтому власти сделали ставку на вакцинацию.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему российские власти не стали вводить локдаун во время второй волны коронавируса. По её словам, причиной стала забота о людях и экономике.

Голикова объяснила, что полное закрытие всего и вся стало бы мощнейшим ударом по гражданам и экономике. Поэтому власти сделали ставку на разработку и производство вакцин.

Люди плохо переносили самоизоляцию… Мы искали компромисс,

- сказала вице-премьер в интервью телеканалу RT.

Она добавила, что Россия имеет богатейший опыт вакцинирования. Кроме того, процедура носит добровольный характер. "Переламывать" население по поводу обязательности вакцинации не планируется, цитирует Nation News слова Голиковой.

Напомним, что страны Европы, особенно Британия, Германия и Франция, пережили уже несколько локдаунов. И это крайне негативно сказалось как на экономической ситуации, так и на психологическом состоянии людей.