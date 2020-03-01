Россия без дураков

Автор:

Иванов Борис

Пятая часть интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое журналист Андрей Ванденко взял у главы государства, появилась в Сети утром четверга. Текстовая версия (стенограмма беседы) была также опубликована на официальном сайте Президента РФ. Скажем сразу, пятая "серия" оказалась гораздо интереснее и насыщеннее предыдущей. Причём как по поднимаемым вопросам (и полученным ответам, соответственно), так и по ответам Путина на вопросы, которые носят не только государственный, но и личный характер. Однако обо всём по порядку.

Настоящий, без дублёров

А.Ванденко: Почему Вы не спрашиваете, что у меня в руках?

В.Путин: Айпад, я так понимаю.

А.Ванденко: О! Мы решили проверить популярные запросы на фамилию Путин.

В.Путин: Хорошо.

А.Ванденко: Как Вы думаете, какие вопросы интересуют народонаселение?

В.Путин: Не знаю.

А.Ванденко: Смотрите.

В.Путин: Давайте.

А.Ванденко: Можем вслух.

В.Путин: Да, "Путин биография", "Путин Инстаграм", "Путин Грузия", "Путин пресс-конференция-2019", "Путин в молодости", "Путин Польша", "Путин семья и друзья", "Путин возраст", "Путин уволил генералов сегодня", "Путин Северный поток", "Путин Зеленский", "Путин двойник доказательства".

А.Ванденко: Мне вот последнее нравится: "Путин двойник доказательства". Вы настоящий?

В.Путин: Да.

А.Ванденко: А двойник есть?

В.Путин: Нет.

А.Ванденко: И не было?

В.Путин: Нет.

А.Ванденко: А тема вообще возникала когда-нибудь такая?

В.Путин: Возникала.

А.Ванденко: И?

В.Путин: Я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

А.Ванденко: То есть начало нулевых?

В.Путин: Да.

А.Ванденко: Чтобы просто дублёр ехал туда, где стрёмно, для…

В.Путин: Ну ехал, появлялся там.

А.Ванденко: То есть нет?

В.Путин: Нет.

Владимир Путин отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом. Фото: Ruptly.tv

Очень интересный вопрос, поскольку слухи о "двойниках", "тройниках" и т.д. Путина регулярно возникают и циркулируют в публичном пространстве. Некоторые даже кушать не могут, чтобы не поспекулировать на этой теме. Теперь получен ответ, что называется, из первых рук. Тема "двойников" лидеров нашего государства вообще регулярно возникает в определённых кругах. "Правильно ориентированные" историки рассказывают легенды и мифы о двойниках Сталина, существованию которых не найдено ни одного документального подтверждения. Что характерно, никто никогда не говорил про двойников Хрущёва, Брежнева, Горбачёва или того же Ельцина. Очевидно, что единственной реальной целью появления двойников лидера государства может быть обеспечение его личной безопасности. И определяется это наличием реальной угрозы или психологическими особенностями самого лидера. И здесь стоит вспомнить, как Путин прилетал встречать новый 2000 год в Чечню, когда ещё даже самые больные фантазёры не придумали никаких двойников. Так что в личной храбрости ему не отказать было ещё тогда. А с тех пор, кстати, ситуация изменилась очень сильно. Вместе с тем известный тележурналист и писатель Андрей Караулов не раз рассказывал о нескольких случаях подготовки покушений на российского президента, ни одно из которых не дошло до стадии исполнения благодаря принятым мерам безопасности и работе спецслужб. И, наверное, стоит признать, что их работа – гораздо более эффективное средство обеспечения той самой безопасности, чем использование каких-то двойников.

Хватать и не пущать – не наш путь

А.Ванденко: Едем дальше. "Цифра", искусственный интеллект. Почему все мечтают уехать в Силиконовую долину, а не в Сколково?

В.Путин: Во-первых, не все. У нас отток специалистов снизился. А вообще…

А.Ванденко: Сейчас скажу…

В.Путин: Ну хорошо, сейчас. Я не сомневаюсь, что он есть. А вообще, люди ведь как рыбы: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше, известная поговорка.

А.Ванденко: А государство?

В.Путин: Сейчас я скажу про государство. Но высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники – они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений, и там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё. Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам. Есть два пути. Либо закрываться, как это было в…

А.Ванденко: Не пущать.

В.Путин: Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, должен сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения. Либо рынок труда…

В.Путин: Вообще, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть деньги – как одно из предложений.

А.Ванденко: И как Вам? Как Вы к нему относитесь?

В.Путин: В целом возможный вариант, это возможно. Если человек учится…

А.Ванденко: Такое крепостное право.

В.Путин: Почему? Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернётесь…

А.Ванденко: Да, согласен.

В.Путин: Ну так это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта – верни деньги тогда, это по-честному.

А второй путь – создавать условия, платить. Это, Вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, – сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных лётчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации. Значит, и здесь тоже.

Всё равно надо думать над этим, надо повышать. Как мы это делаем? В том числе с помощью грантов. Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер и хорошо работает.

"Яндекс" развивается. Не было вообще – теперь есть. И конкурируют хорошо с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это же тоже признак того, что развитие идёт. – Заявил Владимир Путин. Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"

Вот, наверное, Вы там заготовили, сколько уезжает. Посмотрите, сколько приезжает. Пошёл поток приезда.

А.Ванденко: Уезжает ровно столько, сколько работает в Mail.ru, каждый год.

В.Путин: Может быть. Но и Mail.ru у нас тоже развивается, понимаете, "Яндекс" развивается.

Очень важная часть даже не этой "серии", а и общей беседы в целом. В том числе и для понимания характера Владимира Владимировича и особенностей его личности. Он, безусловно, настроен против того, чтобы тупо, по советским лекалам закрывать страну и лишать её граждан возможностей. При этом он понимает, что есть понятие справедливости, когда, согласно русской поговорке, "долг платежом красен". В том числе и для тех, кто учится за госсчёт или за счёт региональных бюджетов. Это действительно справедливо, чтобы такие люди возвращали затраченные на их обучение средства или отрабатывали их в нужном для страны месте. Именно такая практика была широко распространена в Советском Союзе. Когда выпускников отправляли к их месту работы "по распределению". И Путин согласен с тем, что это справедливо, но из дальнейших слов видно, что даже к такому ограничению молодёжи у него душа не лежит. Он хотел бы решить эту проблему стимулированием. Он не за кнут, а за пряник. И этот ответ президента можно счесть удачей журналиста, который смог доказательно показать главу государства с неожиданной стороны.

Не "цифрой" единой

А.Ванденко: То есть обновление ежегодно…

В.Путин: Послушайте, и "Яндекс" развивается. Не было вообще – теперь есть. И конкурируют хорошо с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это же тоже признак того, что развитие идёт.

Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов: очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей.

Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаём условия, лаборатории им делаем, отдельно создаём условия оплаты труда. И, что очень интересно, меня знаете что порадовало: они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, "цифра", искусственный интеллект, робототехника.

А.Ванденко: То есть это не то, что "пусть едут, бабы ещё нарожают"?

В.Путин: Нет, что Вы, это вообще не наш подход. Но это сложный процесс, длительный.

А.Ванденко: Как Вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?

В.Путин: Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.

А.Ванденко: Вам комфортно? Пользуетесь?

В.Путин: Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.

А.Ванденко: Я видел, Вы звонили моему тёзке, мальчику, который в Красной Поляне на лыжах катается по Вашему приглашению, и Вы звонили по смартфону.

В.Путин: Ну я звоню…

А.Ванденко: Не понял, правда, что за модель. И как-то Вы его держали…

В.Путин: Мне Ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента.

Действительно, то, как Путин держал айфон во время звонка, показывает, что он не кокетничал, когда и ранее, и сейчас признался, что не пользуется смартфонами. Однако попытка журналиста в начале этой части беседы подловить президента на незнании современных гаджетов не увенчалась успехом. Айпад Путин опознал на раз. Причины, по которым он игнорирует современную бытовую коммуникационную технику, понятны. В первую очередь, это безопасность, во вторую – безопасность, в третью и остальное – та же самая причина. Современные возможности перехвата и дешифровки развиваются так быстро, что никаких гарантий при пользовании этой техникой от подслушивания никто не даст. А разговоры у президента бывают разные. Невозможность подслушать его в немалой степени обуславливает то обстоятельство, что многие его заявления и решения становятся абсолютным сюрпризом для окружающих. И не только спецслужб "партнёров". Безусловно, такое отношение к этим вопросам диктуется той школой, которую президент прошёл в своё время в ПГУ КГБ.

Действительно, то, как Путин держал айфон во время звонка, показывает, что он не кокетничал, когда и ранее, и сейчас признался, что не пользуется смартфонами. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

P.S. Что касается вопросов о предоставлении государством грантов для развития науки и перспективных отраслей, о пуске новых мощностей с новейшими высокими технологиями, то информацию об этом каждый может найти в интернете. Было бы желание.

Ждём следующий выпуск проекта.