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"Россия- супердержава, конкурент, но не враг": конгрессмены из США приехали в Госдуму

03 июля 2018, 18:09  •  133 • В России

По приглашению посла США в России Джона Хантсмана в нашу страну прилетели семь конгрессменов-республиканцев во главе с председателем комитета Конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби. Сначала они посетили Петербург, где помимо официальных встреч была заготовлена большая культурная программа: "Спящая красавица" в Мариинке (кстати, именно во время балета зрители стали громко радоваться победе России в матче с Испанией, что, конечно, добавило колорита), Эрмитаж и общение с его директором Михаилом Пиотровским и даже поездка на "Сапсане".

В Москву американцы прибыли в приподнятом настроении, и во вторник здесь начался большой политический марафон. С утра их принял глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Мы должны рассматривать Россию как супердержаву, как конкурента, но не врага, - заявил по итогам переговоров глава американской делегации Ричард Шелби.

А следом гостей встречали уже в Госдуме. В зале пленарных заседаний перед депутатами как раз держала ответ глава Минздрава России Вероника Скворцова. И вдруг на гостевом балконе появилась солидная делегация - это спикер Госдумы Вячеслав Володин провел экскурсию для конгрессменов. Российские законодатели встретили американских аплодисментами.

- Парламент - это то место, где диалог является основой принятия любых решений. Поэтому предлагаю начать наш диалог. Надеюсь, что у нас с вами этот разговор состоится и в будущем заложит основы для того, чтобы такие встречи продолжались и были содержательными, - открыл встречу председатель нижней палаты парламента.

- Я благодарен вам за то, что у нас получается прямой честный диалог. Мы здесь и ожидаем наступления лучшего дня, лучших отношений с Россией. Мы считаем, что российско-американские отношения напряженные, у нас бывали лучшие времена. Мы можем быть конкурентами, например, как команды в спорте, на рынке, но при этом мы не будем врагами, - взял слово Ричард Шелби. - Момент, который мы выбрали для нашего визита, очень актуальный, он проходит накануне саммита в Хельсинки. Надеюсь, что после встречи президентов США и России будет положено начало лучшему взаимопониманию. Может, это выглядит утопично, но я надеюсь на утопию. Полномасштабный и открытый диалог полезен для всех нас. У нас есть разногласия, разные системы ценностей, но если мы будем искать возможности для улучшения отношений, это будет во благо и российскому, и американскому народу, и людям во всем мире.

Далее их общение продолжилось за закрытыми дверями. Так просили сами американцы. Поговорить было о чем - к выходу они проследовали только спустя два часа.

- В условиях напряженных отношений наша встреча была продуктивной. Ожидаем, что после встречи президентов будущее будет более радужным. Мы не решили все вопросы, но, по крайней мере, мы об этом разговаривали, - аккуратно сказал журналистам Шелби.

В ответ на вопрос, поднималась ли тема Крыма, сенатор дал понять, что это решение все равно не в их компетенции.

- Начало разговору положено. Мы договорились общаться в постоянном режиме, не выносить за скобки темы, которые являются резонансными и крайне важными. Учитывая, что межпарламентские контакты фактически сведены на ноль, важно запустить диалог и снять вопросы, которые возникли во многом из-за фобий и недопонимания, - отметил в свою очередь Володин.

Продолжат общение депутаты с конгрессменами уже в Вашингтоне - сейчас стороны будут договариваться о датах громкого ответного визита. Как особо подчеркнул спикер Госдумы, это диалог "на принципах дружбы, невмешательства во внутренние дела друг друга и отсутствии двойных стандартов".

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