Россия — страна несерьёзная, а потому в ней нет демократии • 215 • Аналитика В России повсюду Путин (даже «Суперпутин»). Обилие портретов и бюстов Путина, выставки, посвящённые Путину, не говоря уже о футболках, майках и календарях с Путиным, привели к формированию в России культа личности, несовместимого с демократией, отмечают западные аналитики. Демократические формы в стране попросту выродились: «оппозиция» вроде К. Собчак сама себя не воспринимает всерьёз.







Рафаэль Манюэко на сайте «ABC» рассказал о культе русского президента, охватившем всю Россию. Подобный культ не знает прецедентов, ибо диктаторы вроде Сталина или Мао Цзэдуна в их времена не имели ни социальных сетей, ни вообще Интернета, где бы культ личности подогревался. У Путина есть и Интернет, и сети, отмечает корреспондент.





В пропаганде собственного образа Путин не нов: в России существует «традиция», которую открыли «советские предшественники». Как указывает Манюэко, в последние годы хозяин Кремля не только «открыто разрешает размещать собственный портрет повсюду», но позволяет «устанавливать в свою честь бюсты». Мало того, Путину уже посвящаются художественные выставки! И это не говоря о таких мелочах, как изображения Путина на футболках или календарях. Венчает культ личности постоянная пропаганда в прессе: первое лицо государства неизменно присутствует «во всех СМИ России». Такое повсеместное преобладание Путина автор с иронией называет «вещанием из каждого утюга». И вряд ли ситуация переменится, скорее, её уже сейчас следует признать «перманентной». Отказаться от неё может разве что какой-нибудь «диссидент», чьё поведение будет сочтено «нежелательным».



Не только в СМИ пропагандируется образ Путина. В деле участвуют и социологические центры. Часть ажиотажа вокруг Путина — их заслуга. Открытые соцопросы о популярности хозяина Кремля автор считает «раздутыми».



Результатом этих мероприятий Манюэко объявляет «блеск личности» Путина в стране и в мире. Ничего подобного не мог достичь ни один из политических лидеров на планете.



У такого «блестящего» культа есть изнанка.



Как полагает автор материала, завышенная оценка личности лидера приводит к неоспоримости его авторитета. В итоге культ личности становится несовместимым со свободой мнений и с понятием демократии.



Путин превратился в «отца Отечества», незаменимого и даже единственного в своём роде лидера, который противостоит «внешним врагам». Именно Путин гарантирует стране «стабильность и сплочённость», против чего пытаются выступить «авантюристы» вроде Навального и вообще любые оппозиционеры — Собчак или Явлинский, не имеющие «ясных позитивных программ».



Большой успех в Москве снискала выставка с претенциозным названием «SUPERPUTIN». Ну а дальше Путин будет раскручивать себя на Чемпионате мира по футболу…



Художественная выставка «SUPERPUTIN», напомним, работает в Москве с начала декабря. Фотографии с выставки можно посмотреть на сайте «ИноСМИ».



Как понятно из названия, на выставке экспонируются картины, посвящённые Путину. Свои работы на путинскую тему представили три десятка российских художников. Президент России показан в образе супергероя: художники подчеркнули многочисленные «сверхспособности» и «суперсилу» Путина.



«Обидеть» такого Путина, разумеется, не в состоянии никакая оппозиция. Об этом пишет Штефан Шолль в издании «Berliner Morgenpost».



По мнению Шолля, Кремль сделал так, что Ксения Собчак стала «звездой» президентских выборов. Госпожа Собчак неспроста выступает на государственных телеканалах и маячит постоянно в политических программах на ТВ. Ей даже позволяют говорить, что Крым с точки зрения международного права — украинский. Собчак оказалась первым оппозиционным политиком, которому дозволили подробно излагать своё мнение на госТВ. В итоге она сделалась звездой российской президентской кампании (после Путина, иронизирует журналист). ЦРУ проморгало Северную Корею



В России никто не сомневается, что победит Путин. Важно для Кремля одно: власть хочет иметь вотум доверия от народа — пусть у Путина будет 70% голосов при 70-процентной явке избирателей.



Это очень большая явка, и поэтому Кремль «переделал список кандидатов», выкинув тех, которые «уже навязли в зубах». Ни Сергей Миронов, ни Геннадий Зюганов не участвуют нынче в выборах. Зато испытают силы Павел Грудинин и Ксения Собчак. Это чтобы скучно не было, смеётся журналист.



Над Собчак в России и вправду смеются. Её называют «блондинкой с ботоксными губами» («Die Blondine mit den Botox-artig gepolsterten Lippen»), и ей припоминают известное «пошлое» реалити-шоу — «Дом 2». Эта оппозиционерка, как полагает Шолль, «сама себя не воспринимает всерьёз».



* * *



Сенсация, однако. Западные журналисты и аналитики раскрыли секрет русских выборов. Как Собчак, так и Грудинин приглашены Кремлём ради превращения выборов-2018 в зрелищное шоу с участием «блондинки», объявляющей Крым украинским.



Какую роль кремлёвские политтехнологи определили Грудинину, иностранные эксперты сказать пока затрудняются. Возможно, если Ксении дали роль несерьёзной оппозиции, то Грудинин, напротив, получил роль тяжёлого противовеса на выборах, которому власть отводит несколько процентов голосов, примерно как в своё время господину Прохорову. В 2012 году Прохоров получил почти 8% голосов избирателей, однако в дальнейшем в политике никак себя не проявил. На Западе считают, что его из политики попросту выдавили. И если предположения иностранных авторов (в частности, Шолля) верны, то и Грудинина после выборов должны будут «подвинуть».



Впрочем, такие предположения очень часто не сбываются, а результаты выборов нередко удивляют даже самых прожжённых политиканов. В США почти по всем соцопросам лидировала Хиллари Клинтон, но к власти пришёл Дональд Трамп, человек вне кланов и бизнесмен, прошедший через серию громких скандалов.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Рафаэль Манюэко на сайте «ABC» рассказал о культе русского президента, охватившем всю Россию. Подобный культ не знает прецедентов, ибо диктаторы вроде Сталина или Мао Цзэдуна в их времена не имели ни социальных сетей, ни вообще Интернета, где бы культ личности подогревался. У Путина есть и Интернет, и сети, отмечает корреспондент.В пропаганде собственного образа Путин не нов: в России существует «традиция», которую открыли «советские предшественники». Как указывает Манюэко, в последние годы хозяин Кремля не только «открыто разрешает размещать собственный портрет повсюду», но позволяет «устанавливать в свою честь бюсты». Мало того, Путину уже посвящаются художественные выставки! И это не говоря о таких мелочах, как изображения Путина на футболках или календарях. Венчает культ личности постоянная пропаганда в прессе: первое лицо государства неизменно присутствует «во всех СМИ России». Такое повсеместное преобладание Путина автор с иронией называет «вещанием из каждого утюга». И вряд ли ситуация переменится, скорее, её уже сейчас следует признать «перманентной». Отказаться от неё может разве что какой-нибудь «диссидент», чьё поведение будет сочтено «нежелательным».Не только в СМИ пропагандируется образ Путина. В деле участвуют и социологические центры. Часть ажиотажа вокруг Путина — их заслуга. Открытые соцопросы о популярности хозяина Кремля автор считает «раздутыми».Результатом этих мероприятий Манюэко объявляет «блеск личности» Путина в стране и в мире. Ничего подобного не мог достичь ни один из политических лидеров на планете.У такого «блестящего» культа есть изнанка.Как полагает автор материала, завышенная оценка личности лидера приводит к неоспоримости его авторитета. В итоге культ личности становится несовместимым со свободой мнений и с понятием демократии.Путин превратился в «отца Отечества», незаменимого и даже единственного в своём роде лидера, который противостоит «внешним врагам». Именно Путин гарантирует стране «стабильность и сплочённость», против чего пытаются выступить «авантюристы» вроде Навального и вообще любые оппозиционеры — Собчак или Явлинский, не имеющие «ясных позитивных программ».Большой успех в Москве снискала выставка с претенциозным названием «SUPERPUTIN». Ну а дальше Путин будет раскручивать себя на Чемпионате мира по футболу…Художественная выставка «SUPERPUTIN», напомним, работает в Москве с начала декабря. Фотографии с выставки можно посмотреть на сайте «ИноСМИ».Как понятно из названия, на выставке экспонируются картины, посвящённые Путину. Свои работы на путинскую тему представили три десятка российских художников. Президент России показан в образе супергероя: художники подчеркнули многочисленные «сверхспособности» и «суперсилу» Путина.«Обидеть» такого Путина, разумеется, не в состоянии никакая оппозиция. Об этом пишет Штефан Шолль в издании «Berliner Morgenpost».По мнению Шолля, Кремль сделал так, что Ксения Собчак стала «звездой» президентских выборов. Госпожа Собчак неспроста выступает на государственных телеканалах и маячит постоянно в политических программах на ТВ. Ей даже позволяют говорить, что Крым с точки зрения международного права — украинский. Собчак оказалась первым оппозиционным политиком, которому дозволили подробно излагать своё мнение на госТВ. В итоге она сделалась звездой российской президентской кампании (после Путина, иронизирует журналист).В России никто не сомневается, что победит Путин. Важно для Кремля одно: власть хочет иметь вотум доверия от народа — пусть у Путина будет 70% голосов при 70-процентной явке избирателей.Это очень большая явка, и поэтому Кремль «переделал список кандидатов», выкинув тех, которые «уже навязли в зубах». Ни Сергей Миронов, ни Геннадий Зюганов не участвуют нынче в выборах. Зато испытают силы Павел Грудинин и Ксения Собчак. Это чтобы скучно не было, смеётся журналист.Над Собчак в России и вправду смеются. Её называют «блондинкой с ботоксными губами» («Die Blondine mit den Botox-artig gepolsterten Lippen»), и ей припоминают известное «пошлое» реалити-шоу — «Дом 2». Эта оппозиционерка, как полагает Шолль, «сама себя не воспринимает всерьёз».Сенсация, однако. Западные журналисты и аналитики раскрыли секрет русских выборов. Как Собчак, так и Грудинин приглашены Кремлём ради превращения выборов-2018 в зрелищное шоу с участием «блондинки», объявляющей Крым украинским.Какую роль кремлёвские политтехнологи определили Грудинину, иностранные эксперты сказать пока затрудняются. Возможно, если Ксении дали роль несерьёзной оппозиции, то Грудинин, напротив, получил роль тяжёлого противовеса на выборах, которому власть отводит несколько процентов голосов, примерно как в своё время господину Прохорову. В 2012 году Прохоров получил почти 8% голосов избирателей, однако в дальнейшем в политике никак себя не проявил. На Западе считают, что его из политики попросту выдавили. И если предположения иностранных авторов (в частности, Шолля) верны, то и Грудинина после выборов должны будут «подвинуть».Впрочем, такие предположения очень часто не сбываются, а результаты выборов нередко удивляют даже самых прожжённых политиканов. В США почти по всем соцопросам лидировала Хиллари Клинтон, но к власти пришёл Дональд Трамп, человек вне кланов и бизнесмен, прошедший через серию громких скандалов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 215 Источник Похожие новости ЦРУ проморгало Северную Корею «Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США Поле свержения

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