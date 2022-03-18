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«Россия — последняя страна, где наступит дефицит гречки»: с чем связан ажиотажный спрос на ряд товаров
18 марта 2022, 17:00 • 133 • В России
ФАС ведёт сотни проверок по случаям необоснованного повышения цен. В ведомстве также отметили, что отсутствие сахара на полках связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Как отмечают эксперты, дефицит продовольствия и потребительских товаров стране не грозит. По их словам, ряд западных компаний своими заявлениями специально сеют панику среди покупателей, чтобы выгодно продать залежавшиеся товары.
РИА Новости © Евгений Биятов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведёт проверки по фактам необоснованного повышения цен. Как рассказали RT в ведомстве, для оперативного отслеживания и борьбы со спекулянтами была создана горячая линия, куда граждане могут сообщить о продавцах, задравших цены.
«ФАС России фиксирует все обращения граждан, поступающие на горячую линию. С 4 марта в территориальные органы поступило более 11 тыс. таких обращений. Информация проверяется специалистами, в том числе непосредственно в магазинах. Для проверки обоснованности роста цен на товары или прекращения его отпуска ведомство направляет в адрес продавцов запросы. На текущий момент инициировано более 900 таких проверок», — сообщили RT в ФАС.
По словам представителей службы, уже было выдано 25 предостережений и предупреждений, в том числе по фактам публичных заявлений, направленных на создание ажиотажного спроса.
«В частности, после жалоб граждан на необоснованный рост цен на детское питание и подгузники специалисты проверяют группу компаний «Детский мир», — рассказывают в ведомстве. — Были запрошены сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году».
Выясняют специалисты и причины перебоев с сахаром.
«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — отмечает ФАС.
«Это уловки маркетологов, чтобы разогнать спрос, — говорит зампред комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Илья Сёмин. — Если говорят, что не дают больше 10 кг сахара в руки, то между строк покупатели читают, что сахар пока есть, но может кончиться. И срочно бегут закупаться».
Первый заместитель исполнительного директора «Ассоциации менеджеров» Вадим Ковалёв считает, что такая тактика в будущем может сыграть против самих продавцов.
«Так можно быстро избавиться от излишков, но повышенный алармизм покупателей не стимулирует покупки. Люди начнут экономить на дорогих продуктах, чтобы закупиться впрок макаронами. И в итоге ретейлер скорей потеряет», — поясняет он.
Психологическое давление
Все разговоры о якобы грозящем голоде, по мнению экспертов, не имеют под собой оснований.
«Россия — последняя страна, где наступит дефицит сахара, гречки и прочих продовольственных товаров, — говорит Илья Сёмин. — Сейчас психологическое давление на потребителя превалирует над всеми санкциями. Но цель заявлений западных компаний — посеять панику. Если вдумчиво прочитать, оказывается, что многие просто говорят о временной приостановке деятельности. Это превратили в маркетинговую акцию. Они потом вернутся на рынок, но смогли так распродать залежалый товар».
В то же время, по словам Вадима Ковалёва, на рынке есть определённые проблемы, связанные прежде всего с логистикой.
«Правила игры быстро меняются. Привычные каналы поставок перекрываются. Бизнес должен быстро перестраиваться и найти новых поставщиков. Это может спровоцировать повышение цен в отдельных сегментах. Другое дело, что по всей стране есть нечистые на руку предприниматели, которые взвинчивают цены, ими ФАС и должна заниматься», — говорит Ковалёв.
Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Курочкин также считает, что дефицит на некоторые товары связан с перебоями в логистике.
При этом лавинообразный рост спроса вызван чисто психологическими механизмами.
«Первые, наиболее напуганные, покупатели приходят в магазин и сметают с полок товар. За ними приходят более умеренные, которые видят, что полки правда пустые. Начинают тоже волноваться, бегут по другим магазинам, звонят родственникам. Так этот маятник искусственного спроса и раскачивается, — объяснил Курочкин. — Сейчас цены растут как раз потому, что спрос раскачали. А потом всё успокоится, спрос снизится — и цены могут опуститься».
В свою очередь, Илья Сёмин считает, что добросовестные компании даже при росте себестоимости стараются держать цену. А с теми, кто придерживает продукцию на складах, рассчитывая в будущем продать дороже, по его мнению, разберётся ФАС.
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