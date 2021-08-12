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Россия – не Стыдливая Империя, чтобы стесняться своих интересов

12 августа 2021, 19:00  •  128 • Политика
Либеральным кругам и близким к ним медиа похорошело: Би-би-си раскрыла действия ЧВК Вагнера в Ливии! Только раскрыла как-то странно – опять с налётов "хайли лайкли" и с опровергаемыми деталями. Но в любом случае – а почему бы российской ЧВК и не воевать в Ливии? Чего тут стесняться-то?
История, что называется, леденящая кровь. В распоряжении этого известного своей сугубо избирательной неполживостью правительственного британского информационного концерна якобы оказался планшет. Который – внимание, пошло наше любимое "хайли лайкли"! – "мог (!) принадлежать" одному из боевиков пресловутой ЧВК Вагнера. А в нём, в планшете, были обнаружены "военные карты зон боевых действий" с пометками на русском языке. А помимо этого в Би-би-си был передан листок с заявкой на… военную технику!
С каких это пор простые боевики заказывают военную технику? Или это командиры такие документы теряют?
Но это опять – вопрос в воздух. Важно, по мнению Би-би-си и либеральных медиа, что
большинство отметок сосредоточены вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где ЧВК была замечена в феврале – мае 2020 года.
Ну, о том, что дальше последует пинок по бордовой стене Кремля, можно было не сомневаться. Следует скромное такое замечание:
Российские власти неоднократно опровергали причастность к конфликту в Ливии.
И что поменялось, даже если это не "хайли лайкли" опять? Речь идёт о частной военной компании, не так ли? При чём тут российские власти? Прошлогодний инцидент с попыткой украинских спецслужб заманить бойцов Вагнера через Белоруссию ясно показал, что в этой группе собраны действительно частные лица, хоть и с боевым опытом. В том числе работы на государство – но это времена прошлые. Более того, расследование всей истории показало, что и собирали их в ту провокационную командировку не с помощью государства, а с бора по сосенке, через личные связи, через прошлое боевое товарищество.
Ну, так и что с тем планшетом – будь на нём хоть план Вашингтона с обозначенным на нём крестиком Белым домом?

Что с тем планшетом

Итак, это было, оказывается, "совместное расследование" Арабской и Русской службы Би-би-си. Уже звучит информационной провокацией, но – ладно. В общем, они "получили доступ" к планшету Samsung, на котором обнаружили "несколько документов".
Дальше "хайли лайкли" полились потоком: "предположительно", "вероятно", "возможно". Предположительно планшет принадлежал "наёмникам" частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вероятно, одному из них, отступавшему, возможно, воевавшему на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара.
Ну а дальше Би-би-си получает доступ к файлам на планшете и начинает медленно седеть за бедное ливийское Правительство национального согласия. Там, оказывается, – а воюющие наёмники, надо полагать, обычно пренебрегают паролями и секретками – были десятки файлов. С инструкциями, например, по установке противопехотных мин. Обычно профессиональные военные, прошедшие с десяток конфликтов, чтобы частная военная компания начала рассматривать его резюме, такие мины ставить не обучаются. И изготовлению самодельных взрывных устройств – тоже. Би-би-си, подозреваю, не всё сказала – в этом планшете должна ещё быть инструкция по пользованию автоматом Калашникова. И схема ядерного устройства до кучи.
Ещё там нашли кадры съёмок с разведывательных беспилотников и карты зон боевых действий с пометками на русском языке. Но при этом
никакой информации, которая могла бы указать на личность владельца, в планшете не оказалось.
Я подскажу: раз снимки с БПЛА и карты – значит, это был командир. Командиры, как правило, теряют свои планшеты при отступлении.
Ну и далее Би-би-си верна себе. Оказывается,
журналисты заметили на картах красные точки, помеченные словами, похожими на позывные бойцов. Некоторые из них совпали с позывными в базе украинского сайта "Миротворец".
Уж это да – авторитетнейший источник! Ссылка на него до бесконечности поднимает убедительность информации!

Что с того?

Для порядка тут можно вспомнить высказывание президента России Владимира Путина, что даже если в Ливии
и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают.
И на том закрыть тему. Но мы её закроем чуть помедленнее.
Просто согласимся, что всё рассказанное Би-би-си – правда. Что показанная в публикации карта не подделана, хотя явно носит следы правки, а позиции отрядов ПНС и Халифы Хафтара тупо перепутаны. Что под позывным "Метла" из того самого списка "Миротворца" действительно скрывался 36-летний строитель Фёдор Метёлкин с Северного Кавказа, который, хоть и заявляет, что никогда не участвовал в боях в других странах, но Би-би-си имеет право ему не верить.
Давайте просто со всем согласимся. И спросим: ну и что?
Да, некая частная военная компания зафиксирована в Ливии. Да, она родом из России, хотя на деле национальной принадлежности не имеет. Да, её бойцов можно называть наёмниками, хотя это не так. У классического наёмника статус, так сказать, единоличный. Он сам нанимается служить. А частные военные компании – просто бизнес-структуры. В которых работают – правильно, служащие. Можно сказать, менеджеры. Эффективные менеджеры поля боя.
В позднем Средневековье таких называли "кондотьерами". И они тогда мало отличались от "солдат", которые тоже были в известном смысле наёмниками. "Солдат" – от "солдо", от золотой монеты, какие ему платили за его службу.
Так что – все наёмники?
В чистом смысле – да. Любой, кто получает жалованье за военную службу.
Но с ЧВК Вагнера проблема другая. Понятие "наёмник" тут – чисто психологическое, чтобы вызвать стойкую отрицательную коннотацию. Зачем вызвать? Затем, чтобы в ходе информационного воздействия привязать эту отрицательную коннотацию к Кремлю. "Вагнеровцы" – русские? Во! И Путин – русский. Значит, Путин нанимает наёмников Вагнера для вершения всяких чёрных дел.
Но и паки спросим: и что? А собственно, отчего бы в Ливии и не быть русской ЧВК? Чай, не хуже британских лаймиз или американских пинд… э-э, американцев, которые засеяли своими ЧВК полмира. И если тот же Кремль отрицает использование Вагнера в своих целях, то и британское, и американское правительства спокойно и нагло отправляют наёмников по государственным контрактам воевать вместо армейских солдат. И немало легло тех же "академиков" и "чистоводников" в Афганистане или Ираке, делая проводки колонн по тяжёлым дорогам или защищая "зелёные зоны" от нападений повстанцев.
И никто там этого не стесняется.
А мы-то тогда что за Стыдливая Империя, которая отчего-то должна этого стесняться?

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