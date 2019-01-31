«Россия — надёжный поставщик»: в ФРГ ответили на критику «Северного потока — 2» со стороны США

Вашингтон выступает против строительства «Северного потока — 2», чтобы нарастить поставки американского сжиженного газа в Европу, считает уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе. Он подчеркнул, что Берлин заинтересован в проекте, так как газопровод позволит обеспечить Германию энергоресурсами на ближайшие десятилетия. Как полагает Визе, Россия — надёжный партнёр, поэтому немецкий кабмин продолжит поддерживать строительство трубопровода.

Позиция США, которые продолжают критиковать газопровод «Северный поток — 2», обусловлена стремлением Вашингтона наладить поставки своего сжиженного газа. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

«Критику с американской стороны и со стороны американского посла я принимаю с удивлением. Нужно сказать, что США участвуют в этой дискуссии не без интереса. Они прописали в своей санкционной политике, что хотят усилить добычу сжиженного газа. Это нужно включать в дискуссию и помнить об этом», — сказал Визе в эфире телеканала ARD.

Он также пояснил, что российский газ Германии нужен, чтобы реализовать запланированный отказ от угольной и атомной энергетики.

«В 2038 году мы откажемся от угля, откажемся от атома. Нам нужно 100% энергообеспечение, нам нужен природный газ на переходный период. Россия всегда оставалась надёжным поставщиком, остаётся им и сейчас. Поэтому мы поддерживаем «Северный поток — 2», — добавил Визе.

23 января канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Германия продолжит закупать российский газ. При этом она отметила, что Берлин будет диверсифицировать поставки, в том числе и при помощи американского сжиженного газа.

«Мы будем продолжать поставлять газ из России, это совершенно ясно, но будем также стремиться диверсифицировать поставки за счёт сжиженного газа из США, других стран», — приводит её слова РИА Новости.

При этом вмешиваться в ход строительства Германия также не намерена. Об этом 21 января заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

«Федеральное правительство не будет вмешиваться в этот процесс, поскольку для этого нет правовой основы… Неправильно делать «Северный поток — 2» мальчиком для битья», — сказал он в интервью Handelsblatt.

Альтмайер подчеркнул, что для строительства есть все необходимые разрешения, выданные соответствующими органами разных стран, включая Германию.

«Спор разгорелся по политическим причинам»

Согласно январскому опросу социологического института Forsa, 73% немцев выступают в поддержку строительства российского газопровода. При этом 67% опрошенных не считают, что «Северный поток — 2» представляет угрозу для Германии.

В то же время 90% участников исследования полагают, что Вашингтон пытается убедить Берлин отказаться от российского газопровода потому, что намерен навязать европейским странам американский сжиженный газ.

«Немцы прекрасно понимают, что спор из-за «Северного потока — 2» разгорелся не по политическим, а по экономическим причинам», — прокомментировал результаты исследования директор Forsa Манфред Гюльнер.

Более того, как отметил руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов, американцы претендуют сразу на треть рынка Европы.

«Контролируя узловые трубопроводные проекты, украинскую ГТС, блокируя развитие «Северного потока — 2» и активно участвуя в поставке сжиженного газа, США претендуют на треть европейского рынка в перспективе. Они хотели бы стать там игроком, который определяет цены», — сказал он RT.

«Первая нитка будет готова в ноябре»

Строительство «Северного потока — 2» идёт по графику. Финансовый директор компании-оператора строительства Nord Stream 2 AG Пол Коркоран отметил, что прокладка первой нитки трансбалтийского газопровода будет закончена в ноябре, а вторая — в декабре 2019 года.

«Мы построили уже более 500 км газопровода, что составляет порядка 30% от его общей протяжённости. Мы ожидаем, что первая нитка будет готова в ноябре, а вторая — в декабре», — сказал он.

Nord Stream 2 AG ещё предстоит получить от властей Дании разрешение на прокладку газопровода. При этом, как рассказал Коркоран, в Копенгаген уже направлена вторая заявка, и датские власти «совершенно корректно её рассматривают». Известно также, что Дания по юридическим причинам уже не сможет ответить отказом. Функционер добавил, что этот вопрос пока является единственной сложностью при реализации проекта.

Коркоран также рассказал, что разрыв между потребностями в газе и собственной добычей в Европе растёт. В частности из-за этого поставки газа через действующий «Северный поток» достигли рекордных показателей за всё время его эксплуатации — 58,8 млрд кубометров.