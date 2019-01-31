Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Повышает риски»: как в Москве отреагировали на решение США начать выпуск ядерны...
Тормозок с собой не брал
Haцкopпyc oб агpeccии, Kpымe, cвacтикax
Почему ЕС оказался сообщником США в перевороте в Венесуэле?
Главная / В мире

«Россия — надёжный поставщик»: в ФРГ ответили на критику «Северного потока — 2» со стороны США

31 января 2019, 15:54  •  124 • В мире
Вашингтон выступает против строительства «Северного потока — 2», чтобы нарастить поставки американского сжиженного газа в Европу, считает уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе. Он подчеркнул, что Берлин заинтересован в проекте, так как газопровод позволит обеспечить Германию энергоресурсами на ближайшие десятилетия. Как полагает Визе, Россия — надёжный партнёр, поэтому немецкий кабмин продолжит поддерживать строительство трубопровода.
 
© nord-stream2.com
 

Позиция США, которые продолжают критиковать газопровод «Северный поток — 2», обусловлена стремлением Вашингтона наладить поставки своего сжиженного газа. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

«Критику с американской стороны и со стороны американского посла я принимаю с удивлением. Нужно сказать, что США участвуют в этой дискуссии не без интереса. Они прописали в своей санкционной политике, что хотят усилить добычу сжиженного газа. Это нужно включать в дискуссию и помнить об этом», — сказал Визе в эфире телеканала ARD.

Он также пояснил, что российский газ Германии нужен, чтобы реализовать запланированный отказ от угольной и атомной энергетики.

«В 2038 году мы откажемся от угля, откажемся от атома. Нам нужно 100% энергообеспечение, нам нужен природный газ на переходный период. Россия всегда оставалась надёжным поставщиком, остаётся им и сейчас. Поэтому мы поддерживаем «Северный поток — 2», — добавил Визе.

23 января канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Германия продолжит закупать российский газ. При этом она отметила, что Берлин будет диверсифицировать поставки, в том числе и при помощи американского сжиженного газа.

«Мы будем продолжать поставлять газ из России, это совершенно ясно, но будем также стремиться диверсифицировать поставки за счёт сжиженного газа из США, других стран», — приводит её слова РИА Новости.

При этом вмешиваться в ход строительства Германия также не намерена. Об этом 21 января заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

«Федеральное правительство не будет вмешиваться в этот процесс, поскольку для этого нет правовой основы… Неправильно делать «Северный поток — 2» мальчиком для битья», — сказал он в интервью Handelsblatt.

Альтмайер подчеркнул, что для строительства есть все необходимые разрешения, выданные соответствующими органами разных стран, включая Германию.

«Спор разгорелся по политическим причинам»

Согласно январскому опросу социологического института Forsa, 73% немцев выступают в поддержку строительства российского газопровода. При этом 67% опрошенных не считают, что «Северный поток — 2» представляет угрозу для Германии.

В то же время 90% участников исследования полагают, что Вашингтон пытается убедить Берлин отказаться от российского газопровода потому, что намерен навязать европейским странам американский сжиженный газ.

«Немцы прекрасно понимают, что спор из-за «Северного потока — 2» разгорелся не по политическим, а по экономическим причинам», — прокомментировал результаты исследования директор Forsa Манфред Гюльнер.

Более того, как отметил руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов, американцы претендуют сразу на треть рынка Европы.

«Контролируя узловые трубопроводные проекты, украинскую ГТС, блокируя развитие «Северного потока — 2» и активно участвуя в поставке сжиженного газа, США претендуют на треть европейского рынка в перспективе. Они хотели бы стать там игроком, который определяет цены», — сказал он RT. 

«Первая нитка будет готова в ноябре»

В Каракасе исчез фотограф агентства EFE

Строительство «Северного потока — 2» идёт по графику. Финансовый директор компании-оператора строительства Nord Stream 2 AG Пол Коркоран отметил, что прокладка первой нитки трансбалтийского газопровода будет закончена в ноябре, а вторая — в декабре 2019 года.

«Мы построили уже более 500 км газопровода, что составляет порядка 30% от его общей протяжённости. Мы ожидаем, что первая нитка будет готова в ноябре, а вторая — в декабре», — сказал он.

Nord Stream 2 AG ещё предстоит получить от властей Дании разрешение на прокладку газопровода. При этом, как рассказал Коркоран, в Копенгаген уже направлена вторая заявка, и датские власти «совершенно корректно её рассматривают». Известно также, что Дания по юридическим причинам уже не сможет ответить отказом. Функционер добавил, что этот вопрос пока является единственной сложностью при реализации проекта.

Коркоран также рассказал, что разрыв между потребностями в газе и собственной добычей в Европе растёт. В частности из-за этого поставки газа через действующий «Северный поток» достигли рекордных показателей за всё время его эксплуатации — 58,8 млрд кубометров. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


124
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 03:09
Мадуро видеопосланием предостерёг США: "Вы получите наихудший второй Вьетнам"
31 января 2019, 16:09
Почему ЕС оказался сообщником США в перевороте в Венесуэле?
31 января 2019, 06:24
Что ждет Венесуэлу? Аналитики Guardian описали четыре наиболее вероятных исхода
Загрузка...
31 января 2019, 06:24
ТОП-10: Американцы сосчитали снег во всех городах мира
31 января 2019, 03:09
Курды по указке США развернули колонну с гумпомощью жителям Сирии
30 января 2019, 20:39
Украинский генпрокурор опустился до жаргона, доказывая боевой опыт сына
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддер...
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата...
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
30 января 2019, 07:39
NASA раскрыло причину аномальных холодов в США
27 января 2019, 12:54
Шесть мифов о блокаде Ленинграде
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.