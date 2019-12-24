Россия – главная угроза. Подписан военный бюджет США на 2020 год • 82 • Аналитика

Президент США Дональд Трамп подписал главный военный финансовый документ страны на 2020 год. Он определит расходы США на военные нужды на ближайшее время.



Росчерк пера на военной базе

Символично, но Дональд Трамп выбрал в качестве места подписания военного бюджета базу Эндрюс в штате Мэриленд. Здесь, в 24 км на юго-восток от центра Вашингтона, базируются авиационные соединения и части обеспечения морской авиации ВМС США, а также авиационные подразделения целого ряда ведомств – от ВВС Национальной гвардии до полиции штата Мэриленд. Кроме того, именно на этой базе постоянно находится и «борт номер один», которым пользуется глава американского государства. Так что военная база для подписания бюджета была выбрана не случайно.







Что же предусмотрено в новом американском военном финансовом документе? Во-первых, поражают неимоверно высокие расходы США на оборону. В 2020 году они составят 738 млрд. долларов. Сам Трамп признался, что это – самая высокая сумма в истории расходов Соединенных Штатов Америки на оборону.



Предыдущий военный бюджет на 2019 год составлял $716 млрд, что на 22 млрд. долларов меньше. То есть при Трампе наметилась отчетливая линия на постоянное наращивание военных расходов. Справедливости ради, предшественник Трампа Барак Обама расходы на оборону постепенно сокращал, даже при условии ведения Соединенными Штатами ряда военных операций за рубежом.



Во-вторых, в бюджете закреплены меры по запрету продажи в Турцию истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400. В-третьих, санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» также нашли отражение в документе.





Рост оборонных расходов Трамп обосновывает необходимостью более активной борьбы США с Россией и Китаем. Именно эти страны в наибольшей степени угрожают американским интересам, согласно концепции президента. И, естественно, учитывая интересы военно-промышленных кругов США, Трамп добился максимального роста военных расходов. Среди них будут не только траты на строительство военных баз, подготовку войск, но и на производство оружия, в том числе его новейших образцов.



Естественно, высокий военный бюджет – подарок силовикам и военно-промышленным кругам, а также лоббирующим их конгрессменам и сенаторам из Республиканской партии США. Трамп, добившись принятия такого бюджета, значительно увеличил свою поддержку в рядах генералитета и военно-промышленных кругов, показав, что способен добиваться высокого финансирования военных проектов.



Невоенными методами наказать Россию

Американский военный бюджет – документ особый. Во-первых, в нем учитываются расходы, являющиеся сугубо военными. Во-вторых, это – оборонные расходы по линии самых разных министерств и ведомств, например – по Министерству энергетики. В-третьих, в бюджете обороны США прописаны траты и на невоенные меры сдерживания. Речь идет о тех механизмах, с помощью которых США может сдерживать недружественные государства, не прибегая к прямой военной конфронтации или гонке вооружений.



В отношениях с Россией сильно кулаками не помашешь, поэтому невоенным методам сдерживания уделяется в новом документе значительное внимание. Так, в качестве важных мер сдерживания России предусмотрены санкции против новых газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».



В Вашингтоне рассматривают эти газопроводы как важнейшие инструменты усиления российского экономического и политического влияния в Европе.



Кроме того, СП-2 и «Турецкий поток» прямо препятствуют попыткам США нарастить объемы поставок американского сжиженного природного газа на европейский рынок, то есть мешают американским финансовым интересам. Это не американские газовые воротилы, ни президент – бизнесмен Трамп простить не в состоянии, поэтому надо действовать. Но как?



Военные методы в данном случае не работают, остаются санкции. Причем санкции могут быть назначены не только против России, но и против стран и компаний, которые с ней работают. Ведь у России есть определенный иммунитет против санкций, а по какой-нибудь немецкой топливной компании они ударят очень сильно и она просто откажется от такого «счастья» как участие в том или ином сомнительном проекте.



В то же время санкции должны привести к тому, что Россия сохранит значительные масштабы транзита газа по уже существующим трубопроводам. Понятно, что речь идет об украинской газотранспортной системе. Ведь она сегодня – один из основных кормильцев Украины и в Киеве панически боятся прекращения транзита российского газа через территорию страны.







Для борьбы с СП-2 и «Турецким потоком» в военном бюджете США предусмотрено немедленное прекращение любых действий по укладке, сдачи в аренду, предоставлении судов для нужд строительства российских газопроводов. Компании, если не прекратят данную деятельность, автоматически подпадают под действие американских санкций со всеми вытекающими последствиями.



В военном бюджете США также содержится прямой запрет на признание Крыма российской территорией. Вашингтон однозначно принципиален по данному вопросу и рассматривает Крым как аннексированную Россией территорию. Естественно, США продлевает и запрет на военное сотрудничество с Россией для американского военного ведомства.



Внимание, Китай!

Очень серьезное внимание в новом военном бюджете США уделяется Китаю. В последние годы Поднебесная стала действительно серьезным конкурентом, причем не только в экономической, но и в военной сфере. Китай создает новые образцы вооружения, создает первую военную базу, рвется в Арктику и Антарктику. Такие действия Пекина не могут не вызывать настороженности в Вашингтоне.



В военном бюджете на 2020 годы предусмотрены внушительные средства на слежение за деятельностью Китая в Антарктике и Арктике, за созданием китайской стороной новых видов вооружений. Арктические инвестиции Китая также будут под особым проектом.





Отдельный вопрос – Тайвань, который рассматривается в качестве потенциального объекта военной агрессии со стороны Пекина. Поэтому в американском военном бюджете предусмотрены средства на обеспечение финансирования вооруженных сил Тайваня, усиление их боевой мощности и качества подготовки.



Кроме того, в американском военном бюджете выделяются средства и на наблюдение за гонконгской проблемой. Под «наблюдением», судя по всему, можно понимать прямое финансирование массовых беспорядков в Гонконге. Ведь не зря над толпами протестующих все чаще можно видеть американские флаги. Гонконгские беспорядки разжигаются по украинскому сценарию, чего особенно из их участников никто и не скрывает, подчеркивая солидарность с украинским Майданом шестилетней давности.



Военное сдерживание России

Помимо Китая, главный противник в военном бюджете США – Россия. Сугубо на сдерживание России в Европе выделяется 734 млн долларов, а еще 300 млн долларов выделяется на военную помощь Украине. Это, кстати, на 50 млн долларов больше, чем в 2019 году. Понятно, что под военной помощью Украине рассматривается финансирование обучения, вооружения, комплектования Вооруженных сил Украины, которые в настоящее время являются ключевым инструментом антироссийских провокаций в Причерноморье и Приазовье.



Развитие и укрепление военного сотрудничества с Украиной свидетельствует о том, что США и в этом году не собираются ослаблять присутствие на украинском направлении. Ведь Украина – прекрасная возможность не только сдерживания России на европейском направлении, но и продвижения на восток. «Е.Н.О.Т.». ЧВК, которая на самом деле РОО



С Россией связан и еще один пикантный момент, прописываемый в новом военном бюджете США — запрет на поставку самолетов F-35 Турции. Фактически впервые в военном бюджете США вводятся санкции против страны – члена Североатлантического альянса. Турция как бы формально остается военно-политическим союзником США, участвует во всех мероприятиях НАТО, но из-за покупки российских систем С-400 подпадает под действие американских санкций.



Естественно, что подобные действия являют собой демонстрацию претензии Вашингтона на тотальное регулирование военной политики своих союзников. Ведь Турция – суверенная страна и ей самой решать, какие и у кого покупать зенитные ракетные системы.



Кстати, амбициозный Эрдоган уже утверждал, что Турция обязательно зеркально ответит США, если Вашингтон введет против нее санкции. И закрепление запрета на продажу Турции самолетов в военном бюджете Штатов лишь становится свидетельством явного дальнейшего ухудшения военно-политических отношений Турции в 2020 году.



Общее впечатление от «российской» части военного бюджета США является однозначным: американское руководство признало Россию вторым по военной и политической мощи государством в мире и рассматривает ее как самого вероятного и при этом очень опасного противника. Даже Китаю в военном документе не уделяется столько внимания, сколько России и ее сдерживанию.



Конечно, для нашей страны в подобном документе можно найти некие приятные «имиджевые» моменты, которые свидетельствуют о больших успехах и внешней политики Владимира Путина, и развития в стране оборонных технологий, и строительства ее вооруженных сил.





Но признание России главным вероятным противником США – это еще и большая опасность, поскольку наша страна станет главной мишенью не только новой гонки вооружений, но и всевозможных провокаций. Что интересно, провокации эти могут исходить как раз от различных сателлитов США в Восточной Европе и Азии, а не от самих вооруженных сил США.



Также стоит отметить, что экономические санкции, предусмотренные в военном бюджете США против «Северного потока 2» и «Турецкого потока», также представляют собой угрозу для российского энергетического позиционирования на европейском рынке. И недооценивать эту угрозу не следует. Американская сторона будет делать все возможное, только бы не допустить сокращения транзита газа через Украину и наращивания российского энергетического присутствия в Европе.



Есть и еще один нюанс нового военного бюджета: в нем весьма мало говорится о борьбе с террористическими и повстанческими группировками, которая прежде занимала большое место и в бюджете, и в военной доктрине США. Дядюшка Сэм переориентировался на Россию и Китай. Президент США Дональд Трамп подписал главный военный финансовый документ страны на 2020 год. Он определит расходы США на военные нужды на ближайшее время.Символично, но Дональд Трамп выбрал в качестве места подписания военного бюджета базу Эндрюс в штате Мэриленд. Здесь, в 24 км на юго-восток от центра Вашингтона, базируются авиационные соединения и части обеспечения морской авиации ВМС США, а также авиационные подразделения целого ряда ведомств – от ВВС Национальной гвардии до полиции штата Мэриленд. Кроме того, именно на этой базе постоянно находится и «борт номер один», которым пользуется глава американского государства. Так что военная база для подписания бюджета была выбрана не случайно.Что же предусмотрено в новом американском военном финансовом документе? Во-первых, поражают неимоверно высокие расходы США на оборону. В 2020 году они составят 738 млрд. долларов. Сам Трамп признался, что это – самая высокая сумма в истории расходов Соединенных Штатов Америки на оборону.Предыдущий военный бюджет на 2019 год составлял $716 млрд, что на 22 млрд. долларов меньше. То есть при Трампе наметилась отчетливая линия на постоянное наращивание военных расходов. Справедливости ради, предшественник Трампа Барак Обама расходы на оборону постепенно сокращал, даже при условии ведения Соединенными Штатами ряда военных операций за рубежом.Во-вторых, в бюджете закреплены меры по запрету продажи в Турцию истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400. В-третьих, санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» также нашли отражение в документе.Рост оборонных расходов Трамп обосновывает необходимостью более активной борьбы США с Россией и Китаем. Именно эти страны в наибольшей степени угрожают американским интересам, согласно концепции президента. И, естественно, учитывая интересы военно-промышленных кругов США, Трамп добился максимального роста военных расходов. Среди них будут не только траты на строительство военных баз, подготовку войск, но и на производство оружия, в том числе его новейших образцов.Естественно, высокий военный бюджет – подарок силовикам и военно-промышленным кругам, а также лоббирующим их конгрессменам и сенаторам из Республиканской партии США. Трамп, добившись принятия такого бюджета, значительно увеличил свою поддержку в рядах генералитета и военно-промышленных кругов, показав, что способен добиваться высокого финансирования военных проектов.Американский военный бюджет – документ особый. Во-первых, в нем учитываются расходы, являющиеся сугубо военными. Во-вторых, это – оборонные расходы по линии самых разных министерств и ведомств, например – по Министерству энергетики. В-третьих, в бюджете обороны США прописаны траты и на невоенные меры сдерживания. Речь идет о тех механизмах, с помощью которых США может сдерживать недружественные государства, не прибегая к прямой военной конфронтации или гонке вооружений.В отношениях с Россией сильно кулаками не помашешь, поэтому невоенным методам сдерживания уделяется в новом документе значительное внимание. Так, в качестве важных мер сдерживания России предусмотрены санкции против новых газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».В Вашингтоне рассматривают эти газопроводы как важнейшие инструменты усиления российского экономического и политического влияния в Европе.Кроме того, СП-2 и «Турецкий поток» прямо препятствуют попыткам США нарастить объемы поставок американского сжиженного природного газа на европейский рынок, то есть мешают американским финансовым интересам. Это не американские газовые воротилы, ни президент – бизнесмен Трамп простить не в состоянии, поэтому надо действовать. Но как?Военные методы в данном случае не работают, остаются санкции. Причем санкции могут быть назначены не только против России, но и против стран и компаний, которые с ней работают. Ведь у России есть определенный иммунитет против санкций, а по какой-нибудь немецкой топливной компании они ударят очень сильно и она просто откажется от такого «счастья» как участие в том или ином сомнительном проекте.В то же время санкции должны привести к тому, что Россия сохранит значительные масштабы транзита газа по уже существующим трубопроводам. Понятно, что речь идет об украинской газотранспортной системе. Ведь она сегодня – один из основных кормильцев Украины и в Киеве панически боятся прекращения транзита российского газа через территорию страны.Для борьбы с СП-2 и «Турецким потоком» в военном бюджете США предусмотрено немедленное прекращение любых действий по укладке, сдачи в аренду, предоставлении судов для нужд строительства российских газопроводов. Компании, если не прекратят данную деятельность, автоматически подпадают под действие американских санкций со всеми вытекающими последствиями.В военном бюджете США также содержится прямой запрет на признание Крыма российской территорией. Вашингтон однозначно принципиален по данному вопросу и рассматривает Крым как аннексированную Россией территорию. Естественно, США продлевает и запрет на военное сотрудничество с Россией для американского военного ведомства.Очень серьезное внимание в новом военном бюджете США уделяется Китаю. В последние годы Поднебесная стала действительно серьезным конкурентом, причем не только в экономической, но и в военной сфере. Китай создает новые образцы вооружения, создает первую военную базу, рвется в Арктику и Антарктику. Такие действия Пекина не могут не вызывать настороженности в Вашингтоне.В военном бюджете на 2020 годы предусмотрены внушительные средства на слежение за деятельностью Китая в Антарктике и Арктике, за созданием китайской стороной новых видов вооружений. Арктические инвестиции Китая также будут под особым проектом.Отдельный вопрос – Тайвань, который рассматривается в качестве потенциального объекта военной агрессии со стороны Пекина. Поэтому в американском военном бюджете предусмотрены средства на обеспечение финансирования вооруженных сил Тайваня, усиление их боевой мощности и качества подготовки.Кроме того, в американском военном бюджете выделяются средства и на наблюдение за гонконгской проблемой. Под «наблюдением», судя по всему, можно понимать прямое финансирование массовых беспорядков в Гонконге. Ведь не зря над толпами протестующих все чаще можно видеть американские флаги. Гонконгские беспорядки разжигаются по украинскому сценарию, чего особенно из их участников никто и не скрывает, подчеркивая солидарность с украинским Майданом шестилетней давности.Помимо Китая, главный противник в военном бюджете США – Россия. Сугубо на сдерживание России в Европе выделяется 734 млн долларов, а еще 300 млн долларов выделяется на военную помощь Украине. Это, кстати, на 50 млн долларов больше, чем в 2019 году. Понятно, что под военной помощью Украине рассматривается финансирование обучения, вооружения, комплектования Вооруженных сил Украины, которые в настоящее время являются ключевым инструментом антироссийских провокаций в Причерноморье и Приазовье.Развитие и укрепление военного сотрудничества с Украиной свидетельствует о том, что США и в этом году не собираются ослаблять присутствие на украинском направлении. Ведь Украина – прекрасная возможность не только сдерживания России на европейском направлении, но и продвижения на восток.С Россией связан и еще один пикантный момент, прописываемый в новом военном бюджете США — запрет на поставку самолетов F-35 Турции. Фактически впервые в военном бюджете США вводятся санкции против страны – члена Североатлантического альянса. Турция как бы формально остается военно-политическим союзником США, участвует во всех мероприятиях НАТО, но из-за покупки российских систем С-400 подпадает под действие американских санкций.Естественно, что подобные действия являют собой демонстрацию претензии Вашингтона на тотальное регулирование военной политики своих союзников. Ведь Турция – суверенная страна и ей самой решать, какие и у кого покупать зенитные ракетные системы.Кстати, амбициозный Эрдоган уже утверждал, что Турция обязательно зеркально ответит США, если Вашингтон введет против нее санкции. И закрепление запрета на продажу Турции самолетов в военном бюджете Штатов лишь становится свидетельством явного дальнейшего ухудшения военно-политических отношений Турции в 2020 году.Общее впечатление от «российской» части военного бюджета США является однозначным: американское руководство признало Россию вторым по военной и политической мощи государством в мире и рассматривает ее как самого вероятного и при этом очень опасного противника. Даже Китаю в военном документе не уделяется столько внимания, сколько России и ее сдерживанию.Конечно, для нашей страны в подобном документе можно найти некие приятные «имиджевые» моменты, которые свидетельствуют о больших успехах и внешней политики Владимира Путина, и развития в стране оборонных технологий, и строительства ее вооруженных сил.Но признание России главным вероятным противником США – это еще и большая опасность, поскольку наша страна станет главной мишенью не только новой гонки вооружений, но и всевозможных провокаций. Что интересно, провокации эти могут исходить как раз от различных сателлитов США в Восточной Европе и Азии, а не от самих вооруженных сил США.Также стоит отметить, что экономические санкции, предусмотренные в военном бюджете США против «Северного потока 2» и «Турецкого потока», также представляют собой угрозу для российского энергетического позиционирования на европейском рынке. И недооценивать эту угрозу не следует. Американская сторона будет делать все возможное, только бы не допустить сокращения транзита газа через Украину и наращивания российского энергетического присутствия в Европе.Есть и еще один нюанс нового военного бюджета: в нем весьма мало говорится о борьбе с террористическими и повстанческими группировками, которая прежде занимала большое место и в бюджете, и в военной доктрине США. Дядюшка Сэм переориентировался на Россию и Китай. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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