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«Россия — это вампир»: Ницой растолковала, зачем РФ «присвоила» Тараса Шевченко

31 марта 2021, 21:45  •  86 • Украина

Украинская писательница, педагог и неуёмно-пассионарный патриотический активист Лариса Ницой взялась пояснить, почему Россия «присвоила» себе поэта Тараса Шевченко.

Напомним, на этой почве на Украине утихает скандал, вызванный тем, что Российский центр культуры и науки в Киеве в дни памяти Кобзаря назвал его «российско-украинским поэтом».

Ницой заявила, что «подгребание» чужого – регулярная практика Российской Федерации, которая питается «кровью» или «культурно-духовными достижениями» Украины.

Она также спрогнозировала, что «присвоением» Тараса Шевченко Россия не удовлетворится и на этом не остановится.

По ее словам, Российская империя без Украины «страдает и претерпевает крах».

«Она всегда все подгребала под себя. В целом Россия подмяла под себя много украинских романсов, культурных песенных достижений, а в последнее время она начала подгребать под себя и украинские колядки, которые теперь начали петь в российских церквях (...) Теперь Россия добралась и до Шевченко, потому что Россия - это вампир, который не может жить, пока не подкрепится чьей-то кровью или культурно-духовными достижениями», - сказала писательница в комментарии изданию «Главред».

По ее мнению, подобными действиями Россия хочет показать, что на Украине нет ничего украинского, а все что есть – «каким-то боком прислонено к российскому».

«То, что СНБО задумалось о санкциях в отношении Россотрудничества, - не так уж и бессмысленно. В Украине в принципе во время войны с Россией вообще любые российские структуры надо было бы запретить, а дипломатические отношения - расторгнуть. К сожалению, мы этого не сделали, и теперь имеем такие "наезды" в культурной плоскости», - считает Ницой.

Она добавила, что Тарас Шевченко – безусловно украинский поэт, хотя и писал на русском языке «под давлением обстоятельств».

«Однако украинские гены все равно сработали и он все равно, не имея много лет, украинского круга общения начал писать и прославился именно как украиноязычный поэт - потому что именно украиноязычный Кобзарь стал известным на весь мир. Поэтому Россию надо слать ко всем чертям и уже давно. Потому что она на этом не остановится», - резюмировала писательница.

Напомним, в связи с наименованием Шевченко российским поэтом МИД Украины обвинил Россию в «дерзких посягательствах на историко-культурное и философское наследие» Тараса Шевченко.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в свою очередь обвинил Россию в систематическом «присвоении заслуг украинцев», в том числе, «борща» и Сергея Королева.

В СНБО заявили, что рассмотрят вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от «президента или другого субъекта законодательной инициативы».

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