Россия – Африка: впервые в истории

В активе России – богатейший опыт советско-африканского экономического сотрудничества

В конце октября в Сочи состоится событие небывалого масштаба: первый в истории саммит «Россия – Африка» на высшем уровне. 23-24 октября в Сочи по инициативе президента России В.В. Путина пройдёт его встреча сразу со всеми главами государств и правительств Африканского континента, а также с руководством Африканского союза и субрегиональных африканских организаций.

О том, что эта грандиозная встреча не будет дежурным мероприятием, говорят события августа-сентября.

В череде подготовительных мероприятий, во-первых, следует отметить участие министра иностранных дел России С.В. Лаврова в экономической конференции «Россия – Африка» минувшим летом.

Во-вторых, в этом году в России прошло годовое собрание акционеров Афрэксимбанка. Это весьма необычно, ибо это всего лишь второй случай в истории банка, когда годовое собрание его акционеров проводится за пределами Африки. Африканский экспортно-импортный банк был создан в 1993 году, его учредителями являются государства Африки (на сегодняшний день – 51, т. е. практически все страны континента). Акционерами Афрэксимбанка выступают правительства, центральные банки, региональные экономические организации, международные финансовые институты, экспортные кредитные агентства и др.

В декабре 2017 г. Российский экспортный центр приобрёл пакет акций Афрэксимбанка и стал его третьим крупнейшим акционером среди неафриканских финансовых институтов и организаций. Россия участвовала в заседании собрания акционеров на уровне главы правительства РФ Д.А. Медведева. Объясняя такой интерес, российский премьер назвал два фактора: устойчивое превышение среднемировых темпов экономического роста в Африке и «схожесть задач, которые стоят перед экономиками» России и стран Африки. Медведев отметил огромные природные богатства континента (по некоторым оценкам, это половина ресурсного потенциала планеты), но сказал, что сотрудничество должно развиваться и в других сферах.

В-третьих, во время председательства России в СБ ООН прошла встреча Совета Безопасности по Африке на уровне министров иностранных дел. Заседание проводилось как совместная инициатива России и африканских стран-членов Совета. 26 сентября министр иностранных дел России С.В. Лавров, выступая на этом заседании, подчеркнул ту роль, которую стала играть Россия в Африке, в том числе на уровне глобальной политики, прежде всего в урегулировании конфликтов. Так, министр сообщил, что в июле начался очередной курс обучения в Академии МВД России, ориентированный на полицейских из Африки. Он также подтвердил, что в Центрально-Африканской Республике российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше 3000 военнослужащих.

На саммите «Россия – Африка» в Сочи главное внимание будет сосредоточено на двусторонних связях. В последние два десятилетия объём внешней торговли РФ с Африкой вырос примерно в десять раз. Причём главный рост происходил в последние годы (2014-2017) – плюс почти 40 процентов!

В абсолютных цифрах товарооборот пока невысок: чуть более 20 миллиардов долларов США в 2018 году; отсюда и незначительное место африканского рынка во внешней торговле России (около 2 процентов). При этом от 70 до 80 процентов российского товарооборота с континентом приходятся на страны Северной Африки. То же касается динамики развития. Так, по заключённому в этом году соглашению Россия инвестирует в создание экономической зоны в Египте 12 млрд. долларов США.

В Тропической Африке четверть торговли приходится на четыре страны: Южную Африку, Анголу, Нигерию и Кот-д’Ивуар. В абсолютных цифрах это 3,5 миллиарда долларов США (2017 г.) – пока ничтожно мало. И в то же время рост за последнее десятилетие – более чем в три раза.

Структура товарооборота также не отличается разнообразием. Продовольствие и сельхозсырьё составляют четверть российского экспорта и почти 65 процентов импорта. Топливо и продукты его перегонки – ещё 25 процентов, около 8 процентов – минеральные продукты. Высокотехнологичные товары, прежде всего машины, оборудование и транспорт, – это всего-навсего 0,7 процента экспорта и 1,9 процента импорта.

Единственным исключением здесь выглядит торговля оружием. Более четверти (27 процентов) импорта оружия Тропической Африкой приходится на Россию.

Проблемой российско-африканского сотрудничества остаётся несбалансированность торговли. Например, российский экспорт составляет 99 процентов нашей торговли с Суданом, при этом в 2018 году более 80 процентов российского экспорта (417 млн долл.) составляли злаки.

Несмотря на то, что африканские страны ждут российские инвестиции, их пока очень мало. Есть, впрочем, некоторые положительные примеры. Компания «Алроса» объявила о намерении инвестировать в новое месторождение алмазов в Анголе от 500 до 700 миллионов долларов США.

Следует отметить и то, что российским инвесторам приходится действовать в условиях жёсткой конкуренции. Африка давно рассматривается западными державами как зона их влияния, а то и просто вотчина. К примеру, накопленные прямые инвестиции Франции в Африке составляют более 30 миллиардов долларов США. Половина объёма «помощи развитию» в Африке – из Европейского союза. На континенте работают более 10 тысяч (!) компаний из Китая…

Правда, у России здесь могут быть свои преимущества. Не обязательно, что они будут, но они возможны. И связаны они с принципиально иным характером российских инвестиций по сравнению с западными. За время советско-африканского сотрудничества был накоплен огромный опыт. Его основа – равноправие партнёров и реальная взаимная выгода. Утверждения о том, что СССР «кормил» Африку, распространяются либо людьми несведущими, либо теми, кто сознательно стремится дискредитировать отношения с Африкой. В области советско-африканских экономических отношений накоплено много интересного и уникального. Если использовать тот опыт, Россия может стать приоритетным партнёром для Африки и на фоне западного инвестиционного доминирования на континенте.