Россия - Украина: Обмен заключенными под присмотром военных самолетов "споткнулся" о вбросы

Истерия вокруг обмена так называемыми удерживаемыми лицами между Украиной и Россией нарастает. С утра ситуация успела поменяться несколько раз - от полностью достигнутых договоренностей до "мы работаем, не спешите". Тем временем, в киевский аэропорт прибыл уже третий военный самолет. Говорят, именно сюда должны привести наших ребят, и здесь же высадят отправляемых из Москвы украинцев.

Антология "обмана". Как вбрасывали информацию?

Проблема не только в постоянном переиначивании информации, но и в том, как непроверенные сведения постепенно становились заявлениями будто бы от первого лица о свершившемся факте обмена. Итак, получился следущий принцип вброса сообщений...

Сначала о процессе освобождения написала беглец Илья Пономарев. В Twitter он написал, что должен пройти обмен. После чего сразу несколько телеграм-каналов добавили: в российском аэропорту Остафьево якобы уже находятся самолеты и автозаки. Мол, оттуда и повезут украинцев.

После украинское издание "Апостроф" со ссылкой на Пономарёва сообщило про обмен, как свершившийся факт. По всей видимости, именно это сообщение и прочитала сотрудница Верховной рады Анна Исламова и сообщила: обмен состоялся. Этот пост оставил на своей странице и генеральный прокурор Украины, что только добавило веса. Дальше этот вал было не остановить. К слову, о технологии мы уже писали, в том числе, добавляя сообщение офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники", - говорилось в официальном заявлении президентской администрации Украины.

Кроме того, в офисе призывали понимать, что дезинформация - это "игра с эмоциями общества". В завершение официальные представители сказали, как только обмен состоится, офис немедленно об этом сообщит. А в СБУ добавили: переговоры с Москвой продолжаются - окончательные договоренности все еще не достигнуты.

Тем временем, по информации "Громадське", в киевский аэропорт прибыли два или даже три военных самолета с гербом Украины на борту. Спикером в данном случае стала советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко:

"Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей".

Странная ситуация с обменом

На самом деле, в инсайдах и слухах, действительно, запутались уже все. Спокойствия после сообщений в стиле "дело сделано" не добавил и адвокат Валентин Рыбин. К 10 утра он заявил, что "никто никуда не летит":

"Все граждане РФ, а также граждане Украины, которые планировали принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения или отбывания наказания, - сообщил юрист. - Президент Украины пока не помиловал лиц,участвующих в обмене с украинской стороны, что необходимо для обмена".

К слову, военкор Александр Коц написал примерно тоже самое.

"Не знаю, кто там что пишет по "состоявшемуся обмену", но на Украине даже не всех россиян еще свезли на пункт сбора. Половина из обменного списка еще в СИЗО".

Фото: t.me/sashakots

Публицист и политолог Армен Гаспарян так охарактеризовал события:

"Судя по новостям, что приходят из Киева, Путин помиловал осужденных Сенцова, Сущенко, Панова, а моряков передают Украине в рамках дальнейшего расследования уголовного дела. Собственно, в случае с участниками керченской провокации так изначально еще в июне и предлагала Москва. Но тогдашний глава МИД Украины Климкин, не спросив у Зеленского, отказался".

Кстати, в одном из своих разъяснений Валентин Рыбин добавил, что не может подтвердить даже ранние сообщения, что обмен в принципе должен состояться сегодня. Пока сведений нет.

А что с официальными заявлениями?

Официально стороны очень аккуратно комментируют информацию, однако работа велась на протяжении последних месяцев. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский пока только начали двусторонний диалог.

При этом Кремль заявлял ранее об осторожном оптимизме.

"Констатируем определённые контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров", - пояснил Песков.

Давать детальные комментарии отказался и президент Украины Владимир Зеленский, который потребовал от журналистов не мешать ему работать. При этом политик намекнул, что вопрос может решиться в ближайшие пару дней.

"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить своё дело, я обещал народу Украины, что мы вернём пленных, вернём моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично", - пояснил он.