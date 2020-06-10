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Россия - угроза? "Всё точно наоборот": Сенатор преподал румынам неприятный урок истории
10 июня 2020, 12:00 • 168 • Политика
Румыния обнародовала проект национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы, в котором Россию могут признать враждебным государством и угрозой для страны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков преподал румынам в ответ неприятный урок истории, подчеркнув, что "на самом же деле всё точно наоборот".
Ранее был обнародован проект национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы. В нём власти региона сочли действия России "агрессивными" и "враждебными". Нашу страну могут признать враждебным государством и угрозой для Румынии.
Так, в официальном румынском документе впервые со времён окончания Второй мировой войны фиксируется столь определённо негативное отношение к России.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ преподал румынам в ответ неприятный урок истории, подчеркнув, что "на самом же деле всё точно наоборот".
"На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю", - подчеркнул российский сенатор в интервью RT, обратив внимание на то, что "именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России".
Кроме того, Цеков указал на тот факт, что действия нашей страны "носят исключительно оборонный характер".
Напомним, согласно стратегии обороны Румынии, якобы отношение к международным нормам права и действия России порождают "расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО". Румынию не устраивают наступательные действия РФ и "совершенствование гибридного приборостроения, которое она использует".
Также указывается в стратегии, что Бухарест настораживают российское вооружение в Приднестровье и ситуация на Западных Балканах.
А словосочетание "агрессивность Российской Федерации", как отмечают местные СМИ, в документе использовано дважды.
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