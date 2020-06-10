Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Главная / Политика

Россия - угроза? "Всё точно наоборот": Сенатор преподал румынам неприятный урок истории

10 июня 2020, 12:00  •  168 • Политика
Румыния обнародовала проект национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы, в котором Россию могут признать враждебным государством и угрозой для страны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков преподал румынам в ответ неприятный урок истории, подчеркнув, что "на самом же деле всё точно наоборот".
Ранее был обнародован проект национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы. В нём власти региона сочли действия России "агрессивными" и "враждебными". Нашу страну могут признать враждебным государством и угрозой для Румынии.
Так, в официальном румынском документе впервые со времён окончания Второй мировой войны фиксируется столь определённо негативное отношение к России.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ преподал румынам в ответ неприятный урок истории, подчеркнув, что "на самом же деле всё точно наоборот".
"На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю", - подчеркнул российский сенатор в интервью RT, обратив внимание на то, что "именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России".
Кроме того, Цеков указал на тот факт, что действия нашей страны "носят исключительно оборонный характер".
Напомним, согласно стратегии обороны Румынии, якобы отношение к международным нормам права и действия России порождают "расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО". Румынию не устраивают наступательные действия РФ и "совершенствование гибридного приборостроения, которое она использует".
Также указывается в стратегии, что Бухарест настораживают российское вооружение в Приднестровье и ситуация на Западных Балканах.
А словосочетание "агрессивность Российской Федерации", как отмечают местные СМИ, в документе использовано дважды.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 07:00
Путин - надежда, а США проиграли: Американское издание расстроило своих же политиков
10 июня 2020, 01:00
Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в деле о крушении MH17
10 июня 2020, 01:00
"Агрессивное поведение": Румыния официально закрепила Россию во врагах
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
07 июня 2020, 01:00
Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
08 июня 2020, 21:00
"Вина Украины уже доказана": Бородай назвал очевидной причастность Киева к крушению MH17
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.