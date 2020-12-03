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Россия - угроза НАТО №1 до 2030 года: К каким провокациям готовиться Москве

03 декабря 2020, 09:30  •  73 • Политика
В НАТО считают Россию "главной военной угрозой для альянса" до 2030 года. К чему готовиться в связи с этим, рассказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
НАТО считает Россию главной военной угрозой как минимум до 2030 года, говорится в докладе альянса. Что это означает для отношений между Западом и Россией, объяснил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов.
По его словам, после объявления России "врагом номер один" аж до 2030 года следует ожидать нового витка гонки вооружений и различных провокаций в отношении Москвы. Потому что НАТО является инструментом внешней политики США и рупором пропаганды Вашингтона.
Нам нужно быть готовыми к тому, что могут быть любого рода провокации, в том числе на границах России, в наших морских владениях, в том числе на Дальнем Востоке, - сказал Антон Морозов в беседе с Nation News.
По его мнению, на все эти провокации Москве следует жёстко отвечать, чтобы не давать странам НАТО ощущений, что они могут осуществлять свои поползновения в сторону России. Также эксперт указал, что США последовательно выходят из всех договоров, которые сдерживали гонку вооружений, поэтому нужно быть готовыми ещё и к этому.

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