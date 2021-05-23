Россия - угроза №1. Министру Великобритании ответил русский сенатор

Русский сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о повышенной активности кораблей России у британских берегов и о том, что Россия является "угрозой номер один".

Россия больше всех остальных стран угрожает безопасности Великобритании - с таким заявлением обратился в субботу к читателям The Sunday Telegraph министр обороны этой страны Бен Уоллес. Он подчеркнул, что "пока Россия не изменит своё поведение", на Западе не смогут определиться с дальнейшим развитием ситуации в геополитике.

В частности, Уоллеса тревожит "излишняя" активность русских судов поблизости от границ королевства. По выражению министра, русские моряки постоянно "суют свой нос" в Англию. Например, пояснил он, в Ирландском море недавно была замечена русская субмарина: её английские ВМС не видели раньше "в течение очень долгого времени", заявил Уоллес.

Подобные заявления для британских политиков не редкость. Однако в случае с министром обороны Великобритании всё, по видимости, объясняется просто. Если у страны не будет "угрозы №1", то и денег военным давать не станут. Зачем им бюджеты, если не с кем бороться? Россию, очевидно, выбрали в качестве самого простого инструмента для выбивания бюджетов.

В то же время, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что британцы разучились объективно оценивать как свои действия, так и действия России. Сам же Цеков напомнил о расширении НАТО на восток и приближении войск альянса к границам России. Вот это - объективная реальность, с которой вынуждена бороться Россия.

"Пусть они постараются объективно оценить ситуацию, - сказал Цеков. - Это абсолютно лицемерное заявление. На самом деле, враждебными являются их действия".