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Россия - центр: Лукашенко заявил об объединении

09 января 2022, 22:05  •  307 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об объединении, которое должно состояться уже в 2022 году. Россия - центр, сделал акцент политик.
Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал отрывки речи Лукашенко, которую он произнёс на Рождество в минском храме Оптинских старцев. Белорусский лидер предупредил, что наступивший год будет непростым. Мир серьёзно изменится. В первую очередь, государства, народы объединятся в союзы.
"Таким государствам, как мы, в одиночку просто не выжить", - отметил Лукашенко.
Он сообщил, что взял более жёсткий курс на сохранение суверенитета и независимости Белоруссии, однако это предполагает тесную связку с ближайшими друзьями и братьями: Россией, Казахстаном, Украиной.
На Украине народ обездолен до крайности, напомнил белорусский президент. В Незалежной произошёл раскол даже на уровне религии. По его мнению, необходимо сделать всё, чтобы вернуть Украину в лоно настоящей веры.
Происходящее в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские государства по периметру России. Александр Лукашенко подчеркнул: Западу нужно утопить Россию в крови. Но если она рухнет, то через Белоруссию и другие государства, которые соседствуют с Россией, просто перешагнут, их "в жерновах перемелют и выплюнут".
"Поэтому, чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации", - произнёс белорусский президент.

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