Россия - сверхдержава с ядерным оружием: Госдеп объяснил звонок Трампа Путину

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Белый дом объяснил разговор Путина и Трампа ядерным статусом России и США.

Россия является сверхдержавой, обладающей ядерным оружием, поэтому с ней необходимо считаться и держать связь. Так в Белом доме объяснили решение президента США Дональда Трампа все-таки позвонить Владимиру Путину и поздравить его с победой на выборах президента России.

"Реальность в том, что мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире, и мы должны быть в состоянии снять трубку и вести диалог друг с другом", - заявила на пресс-конференции официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Она добавила, что телефонный разговор между Трампом и Путиным не означает, что США прекратят критиковать Россию за ее политику в Сирии. Науэрт напомнила, что другие мировые лидеры также передали свои поздравления Путину.

Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп не планирует звонить Путину и поздравлять его с победой. Однако сутки спустя президент США неожиданно передумал и все-таки позвонил в Москву.