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Россия - сверхдержава с ядерным оружием: Госдеп объяснил звонок Трампа Путину
21 марта 2018, 03:09 • 88 • Политика
Белый дом объяснил разговор Путина и Трампа ядерным статусом России и США.
Россия является сверхдержавой, обладающей ядерным оружием, поэтому с ней необходимо считаться и держать связь. Так в Белом доме объяснили решение президента США Дональда Трампа все-таки позвонить Владимиру Путину и поздравить его с победой на выборах президента России.
Она добавила, что телефонный разговор между Трампом и Путиным не означает, что США прекратят критиковать Россию за ее политику в Сирии. Науэрт напомнила, что другие мировые лидеры также передали свои поздравления Путину.
Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп не планирует звонить Путину и поздравлять его с победой. Однако сутки спустя президент США неожиданно передумал и все-таки позвонил в Москву.
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