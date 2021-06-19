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Россия - сверхдержава: Пушков привёл 8 доказательств, которые США придётся принять

19 июня 2021, 18:45  •  94 • Политика
Сенатор Пушков оценил главные итоги саммита Путина и Байдена в Женеве. По его словам, встреча доказала, что Россия - это сверхдержава и привёл 8 доказательств этому.
В среду 16 июня в Женеве состоялись прямые переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Встречу и её итоги оценил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Прежде всего он отметил, что как ни крути – это был саммит глав двух сверхдержав. Поэтому к нему было приковано внимание всего мира. И поэтому Байден сначала сплотил союзников, а потом уже поехал на переговоры с Путиным.
На повестке было, как минимум, 7-8 крупных вопросов, в том числе связанных с главными региональными кризисами. А с кем еще Вашингтон мог бы их обсуждать - в их совокупности? С Варшавой?
- иронично прокомментировал Алексей Пушков.
Он отметил, что американцы пытаются утешить себя заявлениями о том, что Россия не является сверхдержавой. Однако, если бы это было правдой, то почему тогда администрация Байдена уделяет такое внимание русско-американским отношениям?
Из 12-ти важнейших признаков сверхдержавы Россию отличает наличие 8-ми из них, чего нет ни у одной другой страны мира, кроме самих США,
- подчеркнул Алексей Пушков.
Первый признак - это наличие огромной территории. Второй – наличие уникальных природных ресурсов. Третий - огромные запасы энергоресурсов в виде нефти и газа, по которым Россия занимает первое место в мире. Четвёртый - центральное геополитическое положение в Евразии как ключевом континенте мира.
Пятый признак – это сравнимый с американским ядерный потенциал. Шестой – мощная современная армия. Седьмой - способность перебрасывать вооруженные силы в другие регионы земного шара, и Сирия тому пример. И, наконец, восьмой – это способность развивать передовые военные и гражданские технологии, например – атомную энергетику.
Сверхдержава - не орден, выдаваемый в США. Это совокупность компонентов силы, на которое в мире претендуют только три государства. И Россия - одно из трех,
- подытожил Алексей Пушков.

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