Россия - смогла, США - нет: При всех миллионах долларов лучшее в мире оружие не поддалось Вашингтону

Американцам пришлось свернуть проект HCSW - "Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие". Это была одна из двух основных программ, по которой Штаты разрабатывали гиперзвуковое оружие. Представитель ВВС США Энн Стефанек рассказала, что такое решение приняли из-за недостатка финансирования.

Деньги Пентагон решил перераспределить на программу ARRW - "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования". Результаты обещают уже к 2022 году. До этого планировалось, что ВВС потратят на гиперзвуковое оружие 382 миллиона долларов. Но бюджет сократили на 194 миллиона долларов, собщает РИА Новости.

Напомним, сегодня Россия - единственная страна, которая официально заявила, что создала гиперзвуковое оружие. Однако, как отмечал президент Владимир Путин, использовано оно может исключительно в целях гарантии безопасности, а не как "повод кому-то угрожать".

О том, что Россия благодаря развитию технологий в области создания "гиперзвука" ушла далеко вперед, признавал в интервью изданию Newsweek официальный представитель американского оборонного ведомства подполковник ВВС США Роберт Карвер, по словам которого, возникшую "асимметрию в боевых возможностях" необходимо устранить. Объясняя причины такого отставания, Карвер сказал, что Америка "не нацеливалась" на использование гиперзвуковых технологий в качестве оружия. При этом представитель Пентагона утверждает, что "на протяжении десятилетий США были лидерами" в подобных исследованиях.

В начале 2020 года в Пентагоне ещё заявляли, что ускорят создание гиперзвукового оружия. Военные США рассчитывали, что уже в 2022 году его поставят на вооружение.