Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Веками отрезаны от мира: Решение Путина о мосте через Лену обсудят на народном с...
Банальная проблема стала остросоциальной: Почему в Италии растёт число приютов д...
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных
Люди, дубинки, давка, вода: Как в Тбилиси разгоняют "грузинский майдан"...
Главная / В мире

Россия - сильнейшая держава, но… У русских есть "четыре слабых места" - Sohu

18 ноября 2019, 23:24  •  29 • В мире
Никто не может игнорировать Россию, одну из сильнейших мировых держав. Однако, хотя страна и велика, и могущественна, есть у русских несколько "слабых мест", пишут журналисты китайского издания Sohu.
Анализ, который представили журналисты китайского издания, довольно субъективный и кое-где штампованный. Начинают они с населения России. По их словам, это "серьёзная проблема, которая всегда существовала и давала о себе знать тем или иным образом".
Во время Великой Отечественной войны на фронте погибло 20 миллионов советских мужчин, что стало причиной серьёзной диспропорции женского населения по отношению к мужскому. Именно тогда и возникла огромная нехватка рабочей силы. А восстановить потери Россия не смогла до сих пор, утверждает китайское издание.
После распада Советского Союза количество граждан в России вновь снизилось до 140 миллионов человек. А нынешняя молодёжь не стремится рожать детей. Из-за этого за почти 30 лет численность населения страны практически сохраняется на прежнем уровне, почти не увеличиваясь.
Для площади в 17,07 миллиона квадратных километров, которые занимает Россия, населения в 140 миллионов человек явно недостаточно.
Вторым негативным фактором, по мнению китайских журналистов, являются трудности в управлении многонациональным народом. В общей сложности в стране живут представители 194 национальностей. При этом русские составляют 80% населения.
Это создаёт трудности в руководстве народами, населяющими Россию, - проще говоря, управление ими дорого обходится, пишет Sohu. Кроме того, если большая часть русских исповедуют Православие, то некоторые народы, проживающие в России, - ислам. А такие религиозные различия, утверждают китайские журналисты, якобы "являются скрытой угрозой для внутренней стабильности страны".
Мешают и экономические проблемы, в частности мононаправленность экономики. Ещё во времена СССР у советской экономики был существенный недостаток: одни отрасли активно развивались, к примеру тяжёлая и военная промышленности, а другие - сельское хозяйство и лёгкая промышленность - сильно отставали. Таким образом, хотя уровень ВВП был в СССР достаточно высоким, уровень жизни был посредственным. И в этом, утверждают журналисты Sohu, кроется одна из причин распада Советского Союза.
Хотя после распада СССР с некоторыми экономическими проблемами удалось справиться, однако далеко не со всеми.
Кроме того, утверждают китайские журналисты, России "мешает" и её географическое положение, которое, по мнению китайцев, "очень неудачное", ведь страна располагается в северных широтах. Зимы в России холодные, поэтому так дорога нефтедобыча.
Вдобавок во внешней торговле Россия всячески обходит основные международные торговые пути, что "ещё больше затрудняет её экономическое развитие".
Россия во все времена стремительно наращивала свои территории, имела "талант к отвоёвыванию земель", однако управлять ими или экономически развивать "никогда не умела", считают китайские журналисты. Из-за этого, утверждают они, "Россия никогда не была действительно богатой страной".
Поэтому в реалиях сегодняшнего мира, когда на первое место выходит экономика, Россия из-за слабого экономического развития якобы "обречена на поражение", говорится в публикации Sohu.
Ещё одним, четвёртым негативным фактором для России стала сложная международная обстановка.
"Если ты мирно настроен, то ещё сгодишься", - этой фразой можно описать международную обстановку по отношению к России на сегодняшний день", - утверждается в статье.
Ведь главным противником России сегодня выступают Соединённые Штаты. Оставаясь мировым гегемоном, они всегда будут оказывать давление на Россию.
Европа тоже боится допустить доминирования России. Ведь "все страны Западной Европы почувствовали на себе ужас советского периода", - утверждают китайские журналисты. А Восточная Европа так и вообще "подвергалась постоянной агрессии со стороны России". Поэтому, мол, и нет в этих странах "положительных эмоций, связанных с Россией", пишут они.
Что же до стран Ближнего Востока, продолжают китайские журналисты свой "анализ", то многие союзники России недовольны Москвой "глубоко в душе", поэтому и поддержка России в этом регионе "недостаточна".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
18 ноября 2019, 23:24
Самолёт с Хиллари Клинтон начал разваливаться на ходу: Пилоты подтвердили вибрацию - СМИ
18 ноября 2019, 10:09
Ложные сигналы: в ЕС предлагают защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
18 ноября 2019, 13:39
"Всё равно что убрать клоунов": Парижских циркачей обескуражил запрет на зверинцы
18 ноября 2019, 23:24
Отказаться от американского газа, ввести санкции: Депутат бундестага взбунтовался против США
18 ноября 2019, 00:39
"НАТО разваливается": К такому выводу приходит всё больше европейских политиков
18 ноября 2019, 16:54
"Спускают страну под откос по знакомой методичке": В Иране продолжаются протесты из-за цен на бензин
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2019, 00:39
"Извините": Лукашенко грубо высказался о союзе с Россией
16 ноября 2019, 06:24
Антре президента Зеленского. Следующий номер — укрощение хищников!
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен Украине в 158 раз больше, чем имел
12 ноября 2019, 17:39
"Такого мы еще не видели": Новый "арктический кулак Путина" заставил грустить не только датских журналистов
17 ноября 2019, 11:24
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.