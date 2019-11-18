Россия - сильнейшая держава, но… У русских есть "четыре слабых места" - Sohu

Анализ, который представили журналисты китайского издания, довольно субъективный и кое-где штампованный. Начинают они с населения России. По их словам, это "серьёзная проблема, которая всегда существовала и давала о себе знать тем или иным образом".

Во время Великой Отечественной войны на фронте погибло 20 миллионов советских мужчин, что стало причиной серьёзной диспропорции женского населения по отношению к мужскому. Именно тогда и возникла огромная нехватка рабочей силы. А восстановить потери Россия не смогла до сих пор, утверждает китайское издание.

После распада Советского Союза количество граждан в России вновь снизилось до 140 миллионов человек. А нынешняя молодёжь не стремится рожать детей. Из-за этого за почти 30 лет численность населения страны практически сохраняется на прежнем уровне, почти не увеличиваясь.

Для площади в 17,07 миллиона квадратных километров, которые занимает Россия, населения в 140 миллионов человек явно недостаточно.

Вторым негативным фактором, по мнению китайских журналистов, являются трудности в управлении многонациональным народом. В общей сложности в стране живут представители 194 национальностей. При этом русские составляют 80% населения.

Это создаёт трудности в руководстве народами, населяющими Россию, - проще говоря, управление ими дорого обходится, пишет Sohu. Кроме того, если большая часть русских исповедуют Православие, то некоторые народы, проживающие в России, - ислам. А такие религиозные различия, утверждают китайские журналисты, якобы "являются скрытой угрозой для внутренней стабильности страны".

Мешают и экономические проблемы, в частности мононаправленность экономики. Ещё во времена СССР у советской экономики был существенный недостаток: одни отрасли активно развивались, к примеру тяжёлая и военная промышленности, а другие - сельское хозяйство и лёгкая промышленность - сильно отставали. Таким образом, хотя уровень ВВП был в СССР достаточно высоким, уровень жизни был посредственным. И в этом, утверждают журналисты Sohu, кроется одна из причин распада Советского Союза.

Хотя после распада СССР с некоторыми экономическими проблемами удалось справиться, однако далеко не со всеми.

Кроме того, утверждают китайские журналисты, России "мешает" и её географическое положение, которое, по мнению китайцев, "очень неудачное", ведь страна располагается в северных широтах. Зимы в России холодные, поэтому так дорога нефтедобыча.

Вдобавок во внешней торговле Россия всячески обходит основные международные торговые пути, что "ещё больше затрудняет её экономическое развитие".

Россия во все времена стремительно наращивала свои территории, имела "талант к отвоёвыванию земель", однако управлять ими или экономически развивать "никогда не умела", считают китайские журналисты. Из-за этого, утверждают они, "Россия никогда не была действительно богатой страной".

Поэтому в реалиях сегодняшнего мира, когда на первое место выходит экономика, Россия из-за слабого экономического развития якобы "обречена на поражение", говорится в публикации Sohu.

Ещё одним, четвёртым негативным фактором для России стала сложная международная обстановка.

"Если ты мирно настроен, то ещё сгодишься", - этой фразой можно описать международную обстановку по отношению к России на сегодняшний день", - утверждается в статье.

Ведь главным противником России сегодня выступают Соединённые Штаты. Оставаясь мировым гегемоном, они всегда будут оказывать давление на Россию.

Европа тоже боится допустить доминирования России. Ведь "все страны Западной Европы почувствовали на себе ужас советского периода", - утверждают китайские журналисты. А Восточная Европа так и вообще "подвергалась постоянной агрессии со стороны России". Поэтому, мол, и нет в этих странах "положительных эмоций, связанных с Россией", пишут они.

Что же до стран Ближнего Востока, продолжают китайские журналисты свой "анализ", то многие союзники России недовольны Москвой "глубоко в душе", поэтому и поддержка России в этом регионе "недостаточна".