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Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык

18 января 2022, 14:00  •  303 • Политика
Россия - просто колония, по мнению американских властей. Константин Малофеев перевёл ультиматум США об отводе войск от границы с Украиной на русский язык.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" предложил рассмотреть главную суть за бесконечным "словоблудием" в западной и отечественной либеральной прессе, а также в заявлениях политиков из США и Европы.
Он напомнил о недавнем ультиматуме Вашингтона, который потребовал вернуть в казармы русские войска, базирующиеся на нашей суверенной территории - вблизи границы с Украиной, где сейчас проводятся учения.
Малофеев подчеркнул, что не видит вариантов подчинения требованию Госдепа. Если Москва пойдёт на это сегодня, завтра последуют новые ультиматумы. Например, уменьшить численность войск.
А затем будет требование о том, кто и как должен управлять Россией. И они будут диктовать нам и рассказывать, чему учить в школах наших детей, - добавил учредитель Царьграда.
По его мнению, подобные ультиматумы - это нечто "фантасмагорическое, ужасное, катастрофическое" для русского самосознания и достоинства нашей страны.
Они просто обращаются с нами как с колонией. Первый вариант - уступить их требованиям, и тогда начнутся новые 1990-е. А если мы не пойдём на поводу, США продолжат вводить против нас бесконечные санкции, на которые мы почему-то не отвечаем, - с сожалением констатировал Малофеев.

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