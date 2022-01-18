Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык

Россия - просто колония, по мнению американских властей. Константин Малофеев перевёл ультиматум США об отводе войск от границы с Украиной на русский язык.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" предложил рассмотреть главную суть за бесконечным "словоблудием" в западной и отечественной либеральной прессе, а также в заявлениях политиков из США и Европы.

Он напомнил о недавнем ультиматуме Вашингтона, который потребовал вернуть в казармы русские войска, базирующиеся на нашей суверенной территории - вблизи границы с Украиной, где сейчас проводятся учения.

Малофеев подчеркнул, что не видит вариантов подчинения требованию Госдепа. Если Москва пойдёт на это сегодня, завтра последуют новые ультиматумы. Например, уменьшить численность войск.

А затем будет требование о том, кто и как должен управлять Россией. И они будут диктовать нам и рассказывать, чему учить в школах наших детей, - добавил учредитель Царьграда.

По его мнению, подобные ультиматумы - это нечто "фантасмагорическое, ужасное, катастрофическое" для русского самосознания и достоинства нашей страны.