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Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
18 января 2022, 14:00 • 303 • Политика
Россия - просто колония, по мнению американских властей. Константин Малофеев перевёл ультиматум США об отводе войск от границы с Украиной на русский язык.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" предложил рассмотреть главную суть за бесконечным "словоблудием" в западной и отечественной либеральной прессе, а также в заявлениях политиков из США и Европы.
Он напомнил о недавнем ультиматуме Вашингтона, который потребовал вернуть в казармы русские войска, базирующиеся на нашей суверенной территории - вблизи границы с Украиной, где сейчас проводятся учения.
Малофеев подчеркнул, что не видит вариантов подчинения требованию Госдепа. Если Москва пойдёт на это сегодня, завтра последуют новые ультиматумы. Например, уменьшить численность войск.
По его мнению, подобные ультиматумы - это нечто "фантасмагорическое, ужасное, катастрофическое" для русского самосознания и достоинства нашей страны.
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