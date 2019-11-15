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Россия - не угроза? "Ржунимагу!": Журналиста в США травят за "поддержку Путина"

15 ноября 2019, 20:39  •  70 • Политика
Такер Карлсон заявил, что "Россия - не угроза", а США до сих пор считают, что жив Советский Союз. В результате мужчину затравили за "поддержку Путина", и самое нежное высказывание в его адрес в Сети - это "ржунимагу" от американских же коллег-журналистов.
Телеведущий Такер Карлсон заявил, что Россия не представляет угрозы для США, и был раскритикован в Twitter. Впрочем, "раскритикован" - это слишком мягкое выражение. Судя по материалу американского Newsweek, Карлсона подвергли настоящей травле.
В своей авторской программе на Fox News Такер заявил ровно следующее:
Если говорить честно, Россия не представляет для Соединённых Штатов вообще никакой угрозы.
А после добавил: происходящие вокруг России скандалы - это необходимость. Власти идут на это, чтобы мировоззрение американцев оставалось таким же, как и в 1977 году - когда "борьба с советской угрозой пожирала львиную долю нашего федерального бюджета". Впрочем, если смотреть правде в глаза, Вашингтон до сих пор занимается такими же бюджетными тратами и опасается лишь одного, продолжил журналист.
"...больше всего мы боимся, что остальная Америка однажды заметит, что Советского Союза больше нет".
В Twitter в связи со сказанным набирает обороты хештэг #УвольтеТакераКарлсона. Более того, рекламодатели из программы ушли. А Business Insider и вовсе пишут, что жёсткие антиамериканские высказывания журналиста, с точки зрения травящих его, привели к потере в 2019 году более 35 контрактов на рекламу. Забавно, что в Twitter травлю журналиста объединяют с выпадами в адрес президента США Дональда Трампа.
"Вот она, стратегия национальной безопасности, созданная при администрации Трампа. Вообще-то Россия - одна из главных угроз и одно из приоритетных направлений", - говорит, например, военный обозреватель WEED Скотт Маучоне.
"Почему Такера Карлсона ещё не уволили с телевидения? Преклонение Трампа перед Путиным возмутительно и неприглядно!" - говорит @bahiawilson.
"Ржунимагу!", - таким коротким комментарием ограничился Яшар Али, он работает в журнале "Нью-Йорк".
Полная версия материала на русском языке доступна на сайте ИноСМИ.

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