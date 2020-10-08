Россия - национальная угроза для США? Американист согласился, но с оговоркой

Политолог, американист Владимир Брутер оценил включение России в список национальных угроз, разработанный Министерством внутренней безопасности Соединённых Штатов.

Согласно формулировке американского ведомства, РФ, а также КНР и Иран были добавлены туда по причине своих мощных кибервозможностей, которые якобы могут быть использованы для вмешательства в выборы.

Эксперт в беседе с корреспондентом Nation News согласился с Вашингтоном в том, что Москва действительно представляет потенциальную опасность для США.

Однако он уточнил, что в действительности дело совсем не в хакерах, а в наших армии и оружии. Американские власти в этом отношении, бесспорно, заинтересованы в ослаблении РФ, добавил американист.