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Россия - национальная угроза для США? Американист согласился, но с оговоркой
08 октября 2020, 19:30 • 61 • Политика
Американист Владимир Брутер оценил решение Вашингтона, который внёс Россию в список национальных угроз для США. Эксперт в целом согласился с этим шагом, но сделал важную оговорку. По его мнению, дело в действительности не в русских хакерах, которых так боятся американские власти, а в наших армии и оружии.
Политолог, американист Владимир Брутер оценил включение России в список национальных угроз, разработанный Министерством внутренней безопасности Соединённых Штатов.
Согласно формулировке американского ведомства, РФ, а также КНР и Иран были добавлены туда по причине своих мощных кибервозможностей, которые якобы могут быть использованы для вмешательства в выборы.
Эксперт в беседе с корреспондентом Nation News согласился с Вашингтоном в том, что Москва действительно представляет потенциальную опасность для США.
Однако он уточнил, что в действительности дело совсем не в хакерах, а в наших армии и оружии. Американские власти в этом отношении, бесспорно, заинтересованы в ослаблении РФ, добавил американист.
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