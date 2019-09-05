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Россия - между Танзанией и Аргентиной: Даже бунтующий Гонконг эксперты WEF посчитали безопаснее
05 сентября 2019, 12:24 • 88 • В мире
Аналитики Всемирного экономического форума составили рейтинг стран мира, оценив их сразу по нескольким критериям, влияющим на туристическую привлекательность. Россия в этом списке оказалась "в среднем" на 39-м месте. А вот с точки зрения безопасности мы оказались между Танзанией и Аргентиной, на 98-м месте. Даже Гонконг с его нескончаемыми акциями протеста – и тот оказался в списке выше.
В международном рейтинге туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 первое место по безопасности досталось Финляндии. Следом за ней – Испания и Оман, пишет Nation News. Что касается России, то по этому критерию ей отвели 98-ю строчку списка из 140 стран.
Страны оценивались исходя из того, насколько надежно работают в них правоохранительные органы, как часто случаются террористические акты и на каком уровне находится в целом преступность. Среди стран первой десятки оказались Швейцария, Новая Зеландия, а также Португалия.
Россия в среднем заняла в рейтинге 39-е место. Однако если по культурной и природной привлекательности аналитики поставили ее на 20-ю строчку, то по туристической политике - всего лишь на 105-е. По безопасности, как уже упоминалось, мы оказались на 98-м месте. По отношению к 2017 году Россия поднялась вверх на 11 строчек и теперь находится между Танзанией и Аргентиной.
Страной, в которой в целом среда самая благоприятная для туризма, оказалась Швейцария, на втором месте – Гонконг. А самая лучшая инфраструктура, по мнению аналитиков, в США (у России 47-е место). Самой же привлекательной для туристов по общей оценке всех параметров признана Испания.
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