Россия - между Танзанией и Аргентиной: Даже бунтующий Гонконг эксперты WEF посчитали безопаснее

В международном рейтинге туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 первое место по безопасности досталось Финляндии. Следом за ней – Испания и Оман, пишет Nation News. Что касается России, то по этому критерию ей отвели 98-ю строчку списка из 140 стран.

Страны оценивались исходя из того, насколько надежно работают в них правоохранительные органы, как часто случаются террористические акты и на каком уровне находится в целом преступность. Среди стран первой десятки оказались Швейцария, Новая Зеландия, а также Португалия.

Россия в среднем заняла в рейтинге 39-е место. Однако если по культурной и природной привлекательности аналитики поставили ее на 20-ю строчку, то по туристической политике - всего лишь на 105-е. По безопасности, как уже упоминалось, мы оказались на 98-м месте. По отношению к 2017 году Россия поднялась вверх на 11 строчек и теперь находится между Танзанией и Аргентиной.

Страной, в которой в целом среда самая благоприятная для туризма, оказалась Швейцария, на втором месте – Гонконг. А самая лучшая инфраструктура, по мнению аналитиков, в США (у России 47-е место). Самой же привлекательной для туристов по общей оценке всех параметров признана Испания.