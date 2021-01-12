Россия - энергетическая держава? Пронько ответил "по факту", разоблачив манёвр Набиуллиной

Только завершились новогодние каникулы, как граждан России уже порадовали новостью, что оптовые цены на бензин в стране могут, несмотря на заверения чиновников, не просто вырасти, что, кстати, происходило уже и в минувшем декабре, а заметно рвануть вслед за дорожающей нефтью, заметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

Он обратил внимание, что в энергетической сверхдержаве, каковой является Россия, невыгодно перерабатывать нефть. Её проще гнать на экспорт с минимальной добавленной стоимостью.

В стране приняты такие законы и решения, которые ставят в тупик здравомыслящего человека, если он, конечно, не находится в доле с теми, кто их принимает, подчеркнул ведущий.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что цена на сырьё для нефтеперерабатывающих заводов возрастает, они же, естественно, хотят из более дорогой нефти изготавливать более дорогие нефтепродукты.

Чтобы это не касалось внутреннего рынка, есть механизм демпфирующей надбавки, когда государство нефтяникам компенсирует часть затрат для того, чтобы они не поднимали цены в самой стране.

Почему возникают такие опасения о росте цен на топливо? Потому что непонятно, сработает ли нормально вот этот механизм демпфирующей надбавки или нет? Или его придётся всё-таки отлаживать и корректировать? - отметил эксперт.

Кроме того, из-за роста цен на внешних рынках нефтяники стремятся больше экспортировать, в итоге на внутреннем рынке может возникнуть дефицит, из-за чего стоимость, опять же, может пойти вверх, добавил Юшков.

Пронько между тем подчеркнул, что одной из ключевых причин привлекательности экспорта топлива, в частности, стала абсолютно неадекватная политика Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной, она привела к девальвации и слабости рубля.